Carla: Aliados de Bolsonaro dizem que Eduardo atrapalha avanço de anistia

Deputados aliados de Bolsonaro falaram que Eduardo está atrapalhando o avanço da discussão da anistia, afirmou a colunista Carla Araújo no UOL News, do Canal UOL.

Essa semana eu estava no Congresso conversando com alguns deputados de direita e aliados de Bolsonaro sobre a questão da anistia. Porque muito se falou na semana passada que a anistia estava circulando nas rodas como uma possibilidade de, eventualmente, ser colocada para andar no Congresso antes do recesso parlamentar.

Então, o que aconteceu com a anistia nesse meio do caminho? Eu estava no Congresso, e os deputados aliados de Bolsonaro falaram o seguinte, 'a gente estava quase, de fato, conseguindo emplacar a discussão da anistia antes do recesso, mas o Eduardo [Bolsonaro] está atrapalhando'.

Carla Araújo, colunista do UOL

Segundo a colunista do UOL, o problema teria começado a partir do momento que Eduardo Bolsonaro "se incluiu" na pauta da anistia e, para ela, pode até mesmo haver um racha na direita.

Está atrapalhando com o quê? Ele começa a colocar nesse pacote da anistia, não apenas uma anistia para o Bolsonaro e para as pessoas presas pelos ataques aos prédios dos três Poderes em 8 de janeiro e atentado à democracia, enfim. Ele começa a colocar ele também nesse pacote e isso atrasa, dificulta, na visão desses aliados do próprio bolsonarismo, a apreciação dessa pauta.

Então, agora, ele está dobrando essa aposta, e mais do que dobrando a aposta, já se colocando, nessas negociações políticas, como uma pessoa que precisa ser alvo deste benefício que o Congresso vai conceder eventualmente, porque ele está dobrando a aposta, porque ele tá enfrentando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e continua nas suas conspirações, digamos assim, contra o país, dizendo que a gente vive em uma censura, fazendo algumas outras acusações internacionalmente.

Então, acho que esse movimento do Eduardo Bolsonaro tende a ter um impacto na própria direita que vai acabar rachando, não dá para dobrar tanto a aposta assim.

Acho que a anistia, que é agora o novo desejo do Eduardo Bolsonaro, que já é um desejo de Bolsonaro, ainda tem passos para amadurecer no Congresso. Então a anistia tão desejada e esperançada pelos bolsonaros, eu acho que nesse curto prazo está fora de cogitação no Congresso nesse momento.

Carla Araújo, colunista do UOL

