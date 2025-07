Busca por imóveis com abrigos antimísseis faz preços de aluguéis aumentarem em Tel Aviv

A recente guerra entre Irã e Israel colocou a população israelense numa corrida por moradias com abrigos contra mísseis. A repentina demanda provocou o aumento no preço dos aluguéis.

Justine Fontaine, correspondente especial da RFI em Tel Aviv

Há um mês, mais precisamente na noite de 12 de junho, Israel lançou uma ofensiva militar contra o Irã e iniciou uma guerra que durou doze dias. Durante este conflito, Teerã retaliou o ataque israelense com mais de 500 mísseis balísticos. Alguns foram interceptados pelo exército de Israel; outros, no entanto, atingiram Tel Aviv. Temendo uma futura investida militar iraniana, que não é descartada, moradores da principal cidade israelense buscam cada vez mais imóveis equipados com abrigos antimísseis.

Residente no subúrbio ao sul de Tel Aviv, Hanna, de 36 anos, mora em uma casa que não tem abrigo. Durante a guerra, ela, o marido e os três filhos nem sempre conseguiam chegar a tempo ao abrigo coletivo instalado nas proximidades da casa dela.

"Ouvimos o estrondo dos mísseis balísticos sobre nossas cabeças. Isso traumatiza nossos filhos", recordou a moradora. "Isso pode acontecer de novo. Então, o que eu e minha família podemos fazer? Não temos dinheiro para nos mudarmos", afirmou.

Aumento significativo na demanda

Devido à falta de recursos, muitos israelenses, como Hanna e sua família, permanecem em moradias sem abrigo antimísseis.

"Construir um abrigo é caro. Dependendo do tamanho e das características, o valor pode chegar a US$ 55.000", explica Ran Naor, CEO da Ortech, uma empresa israelense que constrói e vende esse tipo de instalação. No último mês, Naor percebeu um incremento na demanda. "Este aumento é seis vezes maior do que o previsto. A demanda é de pessoas físicas e empresas", revelou.

Para aqueles que não têm condição financeira para construir, a opção é se mudar para apartamentos com abrigos no próprio prédio. Mas isso também tem um custo. "Na mesma localidade, dois apartamentos de três cômodos com a mesma metragem podem ter uma diferença de até 30% no preço do aluguel", explicou o corretor de imóveis em Tel Aviv, Alexander Waxman.

Em determinadas cidades de Israel, com maioria predominantemente árabe, a maior parte das moradias não tem abrigos.

A guerra de 12 dias entre Israel e Irã deixou 28 mortos do lado israelense e mais de 1.000 do lado iraniano.