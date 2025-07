Bolsonaro e sua família são traidores da pátria, diz ex-embaixador

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sua família devem ser considerados como traidores da pátria por se alinharem a Donald Trump, afirmou Roberto Abdenur, ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, em entrevista ao UOL News hoje.

Ontem, Bolsonaro reiterou seu "respeito e admiração" pelo governo dos EUA após Trump anunciar taxas extras de 50% aos produtos importados do Brasil.

Como diplomata, estou acostumado a tomar muito cuidado com as palavras que pronuncio. A palavra é um meio de trabalho de um diplomata, e ele precisa ser prudente e moderado. Mas agora sairei desses constrangimentos e dizer algo muito duro. Trata-se de um caso claro de traição à pátria.

Isso é traição à pátria por parte do senhor Bolsonaro e de sua família. Nada menos do que isso. É um crime contra o Brasil.

Não conheço bem a legislação sobre essa área de segurança nacional, mas há previsões sobre essas hipóteses de um brasileiro trabalhar contra os interesses do Brasil. No caso, além do julgamento sobre tentativa de golpe, as autoridades brasileiras e o Judiciário deveriam acrescentar esse outro crime, que é o de traição ao país. Roberto Abdenur, ex-embaixador do Brasil nos EUA

Para Abdenur, o Brasil deve utilizar a lei de reciprocidade como uma forma de ameaça ao tarifaço imposto por Donald Trump, mas sem colocá-la efetivamente em prática.

Nós devemos usar essa arma como uma ameaça, mas não chegar a pô-la em execução porque isso levaria a uma escalada sem limites dessa situação terrível. O uso da ameaça já mobiliza os nossos 'aliados' do lado americano: os empresários, importadores e exportadores que têm relação com o Brasil, além dos políticos que se opõem a Trump.

Não adianta negociar agora. Países que consideravam ter chegado a acordos definitivos com os EUA foram surpreendidos com o veto de Trump no último momento. Agora não é o momento de tentar negociar, mas sim de tentar influenciar o quadro político interno americano e acenar com a hipótese da represália sem chegar à via dos fatos. Roberto Abdenur, ex-embaixador do Brasil nos EUA

Brasil terá prejuízo localizado com tarifaço de Trump, diz economista

O tarifaço imposto por Donald Trump ao Brasil causará prejuízos a alguns setores específicos da economia nacional, avaliou o economista Marcos Lisboa.

Tudo indica que será um prejuízo muito localizado. Essencialmente, o Brasil exporta commodities para os EUA. Esses bens podem ser redirecionados para outros países. O mundo é grande. Talvez seja uma oportunidade para o Brasil fazer o que se recusa há 30 anos, que são acordos de comércio mais amplos.

O país começou o Mercosul nos anos 90 e tinha uma promessa de criar uma união, com tarifas unificadas e regras técnicas, e não fez. Quando o mundo se abriu e o comércio mundial aumentou imensamente, com grandes ganhos de produtividade e crescimento para os países emergentes, o Brasil ficou para trás por continuar com uma economia fechada. Marcos Lisboa, economista

Assista ao comentário na íntegra:

