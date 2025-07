BC anuncia leilão de linha de US$1 bilhão para terça-feira

Por Fabricio de Castro

(Reuters) - O Banco Central anunciou na noite desta sexta-feira, por meio de comunicado, a realização de um leilão de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) de US$1 bilhão na próxima terça-feira, dia 15 de julho.

De acordo com o BC, a operação tem como objetivo a rolagem do vencimento de 4 de agosto.

O leilão será realizado das 10h30 às 10h35, e a taxa de câmbio a ser utilizada para a venda de dólares pelo BC será a do boletim da Ptax das 10 horas do dia do leilão.

Conforme o BC, as operações de venda pelo BC serão liquidadas em 4 de agosto, uma segunda-feira. Já a recompra do BC será liquidada em 4 de novembro deste ano.

Nos últimos meses, o Banco Central vêm promovendo leilões de linha para rolagem dos vencimentos programados para o início de cada mês. Em 16 de junho, por exemplo, ele vendeu US$1 bilhão para a rolagem do vencimento de 2 de julho.

No entanto, o leilão anunciado na noite desta sexta-feira tem a peculiaridade de mirar a rolagem do vencimento de 4 de agosto -- dia útil seguinte ao início da cobrança pelos Estados Unidos, em 1º de agosto, da tarifa de 50% sobre os produtos vendidos pelo Brasil.

O anúncio da tarifa contra o Brasil, na última quarta-feira, trouxe volatilidade para o mercado de câmbio brasileiro nos últimos dias, sendo que o dólar à vista fechou esta sexta-feira com alta acumulada na semana de 2,28% ante o real.

(Reportagem de Fabrício de Castro)