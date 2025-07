Banco da Amazônia lança plano safra 2025/2026 com R$ 12 bilhões em crédito

São Paulo, 11 - O Banco da Amazônia anunciou, nesta quinta-feira, 10, em Belém do Pará, as suas iniciativas para o Plano Safra 2025/26 com um orçamento estimado em R$ 12 bilhões para o fomento do agronegócio na Amazônia Legal. Para a safra 2025/2026, o banco prevê R$ 1,8 bilhão à agricultura familiar. Pequenos e médios produtores terão à disposição R$ 4,8 bilhões, enquanto a agricultura empresarial contará com R$ 5,88 bilhões, voltados à produção em larga escala com foco em eficiência e sustentabilidade.O novo plano também amplia as chamadas "linhas verdes", com crédito voltado a práticas sustentáveis, como agricultura regenerativa, energia renovável, recuperação de áreas degradadas e conservação da biodiversidade. As taxas de juros variam conforme o perfil do produtor e o tipo de linha financiada."O Plano Safra 2025/26 reforça, mais uma vez, o protagonismo do Banco da Amazônia no desenvolvimento da Região Norte e no futuro de um Brasil mais sustentável", afirmou o CEO do Banco da Amazônia, Luiz Lessa.Safra 2024/25No ciclo 2024/25, o Banco da Amazônia aplicou R$ 12,664 bilhões em crédito rural, 15,12% acima da meta inicial de R$ 11 bilhões, em um total de 46.255 operações. O resultado representa um avanço de 17,8% em relação ao volume aplicado na safra 2023/2024.A agricultura familiar foi um dos principais destaques: R$ 1,941 bilhão foram liberados em 37.163 contratos, quase o dobro do valor aplicado no ciclo anterior, com crescimento de 94% em valor e 69% em número de operações.Em relação às modalidades de financiamento, a safra 2024/25 registrou R$ 4 bilhões aplicados em operações de investimento, somando 28.818 contratos com repasse, e R$ 8,65 bilhões destinados ao custeio, em 17.345 contratos, considerando repasse.O Banco da Amazônia soma R$ 49,8 bilhões em crédito rural entre os últimos cinco Planos Safra, distribuídos em 147 mil operações. Apenas nos três últimos anos, foram movimentados R$ 31,3 bilhões, com 101.628 contratos firmados.