Avião da Air India caiu após corte de combustível - Gravação da cabine registra um piloto perguntando ao outro por que ele havia cortado o combustível, segundo relatório preliminar. Não está claro por que interruptores foram acionados.Um relatório preliminar sobre a queda do Boeing 787 da Air India que matou 260 pessoas em junho mostrou que, três segundos após a decolagem, os interruptores de corte de combustível dos motores da aeronave foram acionados quase simultaneamente, o que deixou os motores sem combustível.

Logo após a decolagem, a aeronave começou a perder impulso e a cair, segundo o relatório divulgado nesta sexta-feira (11/07) pelos investigadores de acidentes aéreos indianos. O voo decolou da cidade indiana de Ahmedabad com destino a Londres.

No áudio da cabine gravado na caixa-preta do avião, é possível ouvir um piloto perguntando ao outro por que ele havia cortado o combustível. "O outro piloto respondeu que não fez isso", disse o relatório.

O relatório não identificou quais comentários foram feitos pelo comandante do voo e quais pelo primeiro oficial, nem qual piloto transmitiu "Mayday, Mayday, Mayday" pouco antes do acidente. Os dois pilotos tinham grande experiência no ofício, com cerca de 19 mil horas de voo no total, incluindo mais de 9 mil no 787.

No local do acidente, ambos os interruptores de combustível foram encontrados na posição de funcionamento, e o relatório disse que havia indícios de que ambos os motores haviam sido religados antes da queda.

Por que os interruptores foram acionados?

O relatório preliminar não diz como o interruptor pode ter sido acionado para a posição de corte. Anthony Brickhouse, especialista em segurança da aviação dos EUA, disse à agência Reuters que uma questão fundamental é por que os interruptores foram acionados de uma forma inconsistente com as operações normais.

"Eles se moveram sozinhos ou foram movidos pelos pilotos?", questionou. "E se foram movidos por um piloto, por quê?"

John Cox, também especialista em segurança da aviação dos EUA, disse que um piloto não seria capaz de mover acidentalmente os interruptores de combustível que alimentam os motores. "Não é possível bater neles e eles se moverem", afirmou.

Esses interruptores desligam os motores quase imediatamente, e são em geral usados quando o avião chega ao portão do aeroporto e em certas situações de emergência, como um incêndio no motor. O relatório não indica que tenha havido qualquer emergência que exigisse o corte do motor.

"Nesta fase da investigação, não há ações recomendadas para os operadores e fabricantes do Boeing 787-8 e/ou do motor GE GEnx-1B", disse o Departamento de Investigação de Acidentes Aéreos da Índia.

bl (Reuters, AFP)