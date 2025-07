Ataques israelenses em Gaza deixam seis mortos, afirma Defesa Civil

Seis pessoas morreram nesta sexta-feira (11) em dois ataques israelenses na Faixa de Gaza, devastada por mais de 21 meses de guerra, informou a Defesa Civil do território palestino.

"Cinco pessoas morreram e outras ficaram feridas em um bombardeio israelense contra a escola Halima al Saadia, que abrigava pessoas deslocadas em Jabaliya al Nazla, no norte da Faixa", afirmou a Defesa Civil em um comunicado.

O organismo informou em outra nota que um bombardeio contra um bairro do centro da Cidade de Gaza deixou um morto e vários feridos.

Uma testemunha disse ter observado blindados israelenses na área de Al Maslaj, perto de Khan Yunis, no sul da Faixa.

"A situação continua sendo extremamente difícil na região: tiros intensos, bombardeios aéreos intermitentes, ataques de artilharia e a destruição com buldozeres dos campos de deslocados e de terrenos agrícolas ao sul, oeste e norte de Al Maslaj", declarou a testemunha, que pediu anonimato, à AFP.

Procurado pela AFP, o Exército israelense não fez comentários sobre as denúncias.

Com as restrições de Israel à presença da imprensa em Gaza e as dificuldades de acesso, a AFP não consegue verificar de forma independente o número de vítimas, nem as afirmações das partes em conflito.

