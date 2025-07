Arrecadação de tarifas de Trump deve crescer em junho, conforme dados do orçamento

Por David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - O Departamento do Tesouro dos EUA revelará nesta sexta-feira a força das receitas tarifárias do presidente Donald Trump em seus dados orçamentários de junho, à medida que as arrecadações de várias novas taxas de importação começam a se transformar em uma fonte substancial de receita do governo.

Os dados do orçamento, previstos para serem divulgados às 15h pelo horário de Brasília, devem mostrar que as receitas alfandegárias ultrapassaram US$100 bilhões nos primeiros nove meses do atual ano fiscal pela primeira vez.

Em uma prévia dos resultados, o Escritório de Orçamento do Congresso previu que as receitas alfandegárias brutas geradas por tarifas aumentaram em US$50 bilhões nos primeiros oito meses do ano fiscal, que vai de 1º de outubro de 2024 a 30 de setembro de 2025.

Essa previsão representa um aumento de quase 90% em relação aos US$55,6 bilhões arrecadados no mesmo período do ano passado e implica um aumento de cerca de US$20 bilhões em impostos alfandegários em junho, após arrecadações recordes de US$22,8 bilhões em maio.

"Acredito que veremos algo em torno de US$25 bilhões em taxas alfandegárias em junho", disse Marc Goldwein, diretor sênior de políticas do Comitê para um Orçamento Federal Responsável, um grupo de fiscalização fiscal sediado em Washington.

A receita líquida proveniente das tarifas seria menor porque o aumento das receitas tarifárias implicaria em menores pagamentos de folha de pagamento e imposto de renda, disse ele.

No início desta semana, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, sugeriu um aumento mais acentuado na arrecadação de tarifas, dizendo em uma reunião de gabinete que os EUA arrecadaram cerca de US$100 bilhões em receitas tarifárias até agora neste ano, com esse número podendo aumentar para US$300 bilhões até o final de 2025.

Um porta-voz do Tesouro disse que Bessent estava se referindo ao ano civil -- essencialmente o período desde que Trump retornou ao cargo -- e não ao ano fiscal.

(Reportagem de David Lawder)