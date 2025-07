Aliado de Eduardo diz que Tarcísio 'atrapalha' ao tentar negociar com EUA

Do UOL, em São Paulo

O jornalista Paulo Figueiredo, aliado do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), disse que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), "atrapalha" ao tentar negociar com os EUA após o anúncio de tarifas de 50% a produtos brasileiros.

O que aconteceu

Figueiredo fez críticas após o governador se reunir com o encarregado de negócios da Embaixada dos EUA no Brasil, Gabriel Escobar. "O Tarcísio atrapalha sem nem saber", disse Figueiredo em post no X.

Assim como Eduardo, o jornalista disse que a "solução" é aprovar a anistia a Bolsonaro. "Enquanto o sistema tiver esperanças de que ele [Tarcísio] surja como o salvador da pátria intermediando um acordo com os EUA, não vão nem cogitar aquela que é a única solução real: a anistia ampla, geral e irrestrita", completou.

Figueiredo mora nos EUA e articula a anistia com Eduardo naquele país. Neto do último presidente da ditadura militar, ele é um dos réus na ação penal que apura a tentativa de golpe no Brasil.

Jornalista afirmou que "felizmente" Tarcísio "não goza de nenhum acesso ao mundo MAGA". Ele se refere ao movimento Make America Great Again (faça a América grande novamente), slogan adotado por Trump. Figueiredo também disse que o governador é visto como um aliado da China e do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Ele também criticou a reação de seus aliados ao tarifaço de Trump. "Obviamente, a completa falta de ousadia da maioria da oposição - que se recusa a dar nome aos culpados e a propor a única solução com veemência - também tem o seu papel", disse.

Como o UOL mostrou, bolsonaristas batem cabeça para eleger um 'culpado' pelo anúncio do presidente americano. Enquanto os filhos de Bolsonaro culpam Moraes, outros aliados do ex-presidente seguem uma estratégia diferente. A maioria deles responsabilizou o presidente Lula (PT) e não endossou os pedidos de anistia como solução.