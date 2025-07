Alfabetização infantil cresce, mas não atinge meta; MEC culpa cheias no RS

Levantamento realizado pelo MEC (Ministério da Educação) revelou que somente 59,2% das crianças matriculadas no 2º ano do ensino fundamental ano passado sabiam ler e escreve. O percentual ficou perto, mas não alcançou a meta de 60%.

O que aconteceu

O motivo teria sido as enchentes no Rio Grande do Sul. A justificativa é do ministro da Educação, Camilo Santana. Ele ressaltou que o índice de alfabetização recuou 19 pontos percentuais neste estado - caiu de 63,4% em 2023 para 44,7% ano passado.

O MEC considera alfabetizada a criança que consegue ler e escrever. Erros pequenos e comuns na escrita, os chamados desvios ortográficos, são aceitos e não caracterizam analfabetismo.

Ensinar a ler e a escrever é a prioridade do MEC da gestão Lula. Segundo o ministro, esta diretriz foi escolhida pelo presidente. Uma base boa diminui a evasão escolar e estimula o aluno a buscar cursos técnicos ou ensino superior, declarou o ministro.

Roraima não participou do levantamento. Ainda assim, o estudo do MEC tem números expressivos:

2 milhões de alunos avaliados;

42 mil escolas avaliadas;

5.450 municípios envolvidos;

Meta maior neste ano

O MEC tem metas crescentes ano a ano. Em 2025, o objetivo é que a alfabetização infantil atinja 64% das crianças matriculadas no 2º ano do ensino médio.

Esta primeira etapa pretende recuperar os índices anteriores à pandemia. Para atingir o objetivo, o ministério vai intensificar os esforços nos estados com piores resultados.

Os municípios e escolas mais problemáticos estão mapeados e receberão acompanhamento. A forma como a educação brasileira é organizada encarrega as prefeituras a cuidarem da educação básica da crianças.

O cronograma vai até 2030. Para esta data, o ministério planeja chegar a 80% do alunos sabendo ler e escrever - isto significa 4 em cada 5 estudantes.

O ministro avalia iniciar também um trabalho focado em matemática. Estudo da ONG Todos Pela Educação e do Iede (Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional) apontou enorme déficit na aprendizagem nesta disciplina.

Somente 5% dos alunos do 3º ano do ensino médio dominavam a matemática. O levantamento foi feito com base em dados de 2023 e concluiu que é preciso uma força-tarefa para ensinar matemática aos alunos brasileiros.

Índice de alfabetização por estado

A porcentagem de crianças no 2 º ano capazes de ler e escrever: