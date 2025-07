Ações da Levi Strauss disparam após grupo elevar previsões com forte demanda por jeans

(Reuters) - As ações da Levi Strauss subiram mais de 9% nesta sexta-feira, depois que a fabricante de jeans elevou suas previsões anuais de receita e lucro, contando com uma demanda robusta em suas lojas físicas e online para compensar uma margem atingida pelas tarifas dos EUA.

A empresa vem investindo em sua estratégia "direto ao consumidor primeiro" e concentrando-se em seus principais produtos em jeans, o que impulsionou as vendas do segundo trimestre e o lucro.

A fabricante de jeans disse que combateria as tarifas do presidente Donald Trump sobre as importações para os EUA diversificando sua cadeia de suprimentos para reduzir ainda mais a dependência da China e obter fontes de países como Bangladesh e Camboja.

A previsão atualizada não leva em conta a taxa tarifária de 36% proposta por Trump para o Camboja e uma taxa de 35% sobre as importações dos EUA vindas de Bangladesh, que devem entrar em vigor em 1º de agosto.

Cerca de 60% da receita da Levi's veio de fora dos EUA. Essa receita cresceu 10% no segundo trimestre, liderada pela Europa. Já nos EUA, a receita cresceu 7%.

(Reportagem de Juveria Tabassum em Bengaluru)