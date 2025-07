Ações da China ficam estáveis após atingirem máxima de 9 meses

HONG KONG (Reuters) - As ações da China devolveram a maior parte de seus ganhos e fecharam praticamente estáveis nesta sexta-feira, prejudicadas por uma queda nas ações de bancos, enquanto os papéis de Hong Kong mantiveram seus ganhos após uma atualização do Goldman Sachs.

No fechamento, o índice SSEC, em Xangai, subiu 0,01%, depois de atingir a máxima de nove meses mais cedo. O índice CSI300 avançou 0,12%.

Ainda assim, o SSEC subiu 1% na semana, a terceira semana consecutiva de ganhos, no que é a mais longa sequência de alta desde fevereiro.

O setor de terras raras liderou os ganhos com um aumento de mais de 5%, atingindo seu maior valor desde o início de 2023.

No entanto, as ações do setor bancário caíram 2,4%, depois de atingirem uma máxima recorde na quinta-feira.

O setor imobiliário caiu 0,3%, reduzindo os ganhos de quinta-feira, estimulados por relatos não verificados de que Pequim está pensando em mais medidas para apoiar o mercado imobiliário.

Em Hong Kong, o índice de referência Hang Seng fechou em alta de 0,46%, desacelerando de uma máxima de quatro meses atingida anteriormente.

O Goldman Sachs elevou as ações da cidade para "market weight", citando um crescimento mais forte dos lucros, impulsionado por melhorias nos mercados de capitais e na atividade imobiliária, apoiados pelas baixas taxas de juros locais.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,19%, a 39.569 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,46%, a 24.139 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,01%, a 3.510 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,12%, a 4.014 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,23%, a 3.175 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,25%, a 22.751 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,30%, a 4.087 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,11%, a 8.580 pontos.

(Reportagem de Jiaxing Li em Hong Kong)