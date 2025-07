3º lote de restituição do Imposto de Renda: veja data de pagamento

A Receita Federal vai depositar o terceiro lote da restituição do IR 2025 no dia 31 de julho.

Cronograma de restituição do IRPF 2025

1º lote: 30 de maio (depositado)

2º lote: 30 de junho (depositado)

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Quem recebe primeiro?

A ordem dos pagamentos segue regras de prioridade definidas por lei. O processo começa pelos contribuintes com idade igual ou superior a 80 anos. Em seguida, são contemplados os que têm mais de 60 anos, pessoas com alguma deficiência ou que enfrentam doenças graves. Depois, entram os profissionais da educação cujo rendimento principal vem do magistério.

Também ganham preferência aqueles que utilizaram a versão pré-preenchida da declaração e optaram por receber via Pix. Caso dois contribuintes se encaixem nos mesmos critérios, a entrega mais antecipada da declaração é o fator de desempate.

Sequência de prioridade:

Idosos com 80 anos ou mais Pessoas acima de 60 anos, com deficiência ou enfermidade grave Profissionais do magistério como ocupação principal Declarações pré-preenchidas com devolução via Pix Demais contribuintes

Como saber se sua restituição está nesse lote?

A verificação pode ser feita no site oficial da Receita Federal. É necessário informar o CPF, a data de nascimento e o ano-base 2025. As atualizações no sistema são feitas mensalmente.

Se a restituição ainda não tiver sido liberada e não houver nenhuma pendência na declaração, aparecerá a mensagem "em fila de restituição" -- isso indica que o contribuinte está habilitado para receber nos lotes seguintes.