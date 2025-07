Zagueiro do Athletic Bilbao é suspenso por exame antidoping positivo

O zagueiro do Athletic Bilbao Yeray Álvarez anunciou nesta quinta-feira (10) que foi suspenso provisoriamente por ter testado positivo em um exame antidoping depois de um jogo da Liga Europa contra o Manchester United.

O jogador de 30 anos afirma que usou um medicamento preventivo contra queda de cabelo que continha uma substância proibida. Desde que sofreu um câncer testicular, o atleta faz tratamento contra alopecia.

Álvarez foi diagnosticado com câncer em 2016 e, depois de passar por tratamento, voltou a jogar em 2017. Nesse mesmo ano, no entanto, sofreu uma recorrência da doença, mas conseguiu retornar aos gramados pela segunda vez em 2018.

"Desde que superei minha doença, estou há anos seguindo um tratamento contra a alopecia e, depois de examinar o caso, comprovamos que o exame positivo se deu porque eu tomei de forma involuntária um medicamento preventivo contra a queda de cabelo que continha uma substância proibida", escreveu Álvarez em comunicado.

"O processo disciplinar está atualmente em fase de instrução e sujeito a confidencialidade, por isso estou suspenso provisoriamente e não posso fazer mais declarações públicas", acrescentou.

O teste que deu positivo, segundo Álvarez, foi realizado após a derrota em casa do Athletic Bilbao para o Manchester United por 3 a 0, no jogo de ida da semifinal da Liga Europa, no dia 1º de maio.

Ainda de acordo com o próprio zagueiro, ele recebeu a notícia "há algumas semanas".

"Não podia acreditar, já que nunca na minha vida consumi substâncias proibidas", explicou.

Em nota, o Athletic afirmou que "lamenta o erro humano de Yeray" e expressou "total apoio" ao jogador.

Até o momento, a Uefa não se pronunciou a respeito do caso.

