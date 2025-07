Trump anuncia tarifas de 35% ao Canadá a partir de 1º de agosto

O Canadá terá uma tarifa de 35% sobre suas exportações aos Estados Unidos a partir de 1º de agosto, anunciou nesta quinta-feira (10) o presidente americano Donald Trump, em carta endereçada ao primeiro-ministro canadense Mark Carney.

"Em vez de colaborar com os Estados Unidos, o Canadá tomou represálias com suas próprias tarifas. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Canadá uma taxa de 35% sobre os produtos canadenses enviados aos Estados Unidos, à parte de todas as tarifas setoriais", disse Trump na carta, publicada em sua plataforma Truth Social.

acb/ksb/ad/arm/rpr

© Agence France-Presse