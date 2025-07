Telefônica Brasil compra fatia de 50% na Fibrasil do grupo La Caisse

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Telefônica Brasil informou que firmou acordo para comprar uma participação de 50% detida pelo grupo canadense La Caisse na Fibrasil, que atua no setor de rede de fibra ótica neutra e independente de atacado no mercado brasileiro.

A dona da Vivo acrescentou em fato relevante nesta quinta-feira que o preço de aquisição será de R$850 milhões, montante a ser pago em parcela única no fechamento da operação.

A transação ainda depende de certas condições precedentes, como a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Ao final de 2024, a Fibrasil estava presente em 151 cidades, com 4,6 milhões de casas passadas, segundo a empresa brasileira de telecomunicações. Se concluída a operação, a Telefônica Brasil deterá 75% da Fibrasil.

"A companhia continuará expandindo sua presença no mercado de fibra, com foco na melhoria da experiência do cliente ao mesmo tempo em que contribui para a digitalização do país", afirmou a empresa no documento.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)