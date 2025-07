Tebet diz ser hora de diplomacia, senso e consenso na defesa do país após alta de tarifas de Trump

BRASÍLIA (Reuters) - É hora de diplomacia, de senso e de consenso na defesa do Brasil, disse a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, nesta quinta-feira, um dia após o anúncio pelo presidente norte-americano, Donald Trump, de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros.

"Não se xinga a mãe, não se recorre a outros quintais, outros países, para atacar a nossa soberania nacional. Ninguém pode, em benefício próprio, abrir os portões da nossa casa coletiva, para que ela seja atacada", disse em uma publicação em redes sociais.

A ministra acrescentou que a defesa do país tem que ser feita "juntos, unidos, como uma única família, deixando de lado as diferenças políticas e de ideologia, na defesa, intransigente, do nosso país".

"Isto, sim, é que é ser PATRIOTA. Dar luz e vida soberana ao Brasil, a favor dos brasileiros", disse

Na quarta-feira, Trump anunciou as tarifas e vinculou a decisão ao tratamento recebido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo julgado sob acusação de planejar um golpe de Estado. Lula convocou uma reunião com ministros nesta quinta-feira para discutir a resposta do Brasil ao anúncio.

