Tarifaço de Trump mexe no tabuleiro de 2026. E o impacto real na economia?

O tarifaço de produtos brasileiros anunciado na quarta-feira pelo presidente dos EUA, Donald Trump, continuou movendo as peças da política, da economia e da especulação nacionais nesta quinta.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em entrevista, disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro, citado por Trump como pivô político de sua ofensiva econômica, deveria ser responsabilizado pela taxação. E aparecem mais análises sobre os reais impactos na economia.

De olho em 2026

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas -à frente do estado potencialmente mais afetado pelas medidas- admitiu que as tarifas têm impacto negativo, pediu "bom senso" e criticou o presidente Lula e o STF -mas defendeu o indulto presidencial ao ainda nem condenado Bolsonaro.

O colunista Josias de Souza criticou o que chamou de "cinismo" da posição de Tarcísio, lembrando da dificuldade do possível candidato presidencial de "permanecer bolsonarista" e ter bom senso ao mesmo tempo.

Reinaldo Azevedo afirma que Tarcísio, em sua nota, ignorou os termos da carta "mafiosa" de Trump com ameaças a Lula e, de forma sabuja, preferiu atacar o presidente de seu próprio país.

Para a colunista Letícia Casado, o candidato do centrão e de parte do PIB valeu-se de "malabarismo" verbal para tentar justificar a ação do presidente americano que ele elogiou e cujo boné vestiu. Ele também mediu as palavras para manifestar apoio a Bolsonaro, mas tentando se distanciar do radicalismo bolsonarista.

Por sua vez, o colunista Graciliano Rocha destaca relatório do banco BTG que vê impacto econômico direto limitado na taxação e vislumbra um Lula fortalecido na eleição presidencial de 2026.

E a negociação?

Letícia Casado apurou que o governo Lula se vê num impasse, por considerar que a situação judicial do réu Bolsonaro é uma questão política, não econômica, e que não deve ser levada à mesa de negociação. A intenção do Planalto, segundo ela, é tentar um acordo no campo puramente econômico.

Raquel Landim: Brasil adota contra Trump estratégia chinesa de 'sobretaxar de volta'

Amanda Klein: Quebra de patente e taxação de big techs são retaliação em último caso

Diogo Cortiz: Tarifaço de Trump também é recado sobre big techs

Outras repercussões

Jamil Chade: 'Brutalidade' e 'coerção': líder da UE ataca ação de Trump contra o Brasil

Camila Maia: Retaliação ao tarifaço dos EUA pode encarecer diesel no Brasil

Mariana Barbosa: Fiesp defende negociação com serenidade e diz que soberania é inegociável

Raquel Landim: Aço espera escapar de nova sobretaxa dos EUA e pede distensão política

