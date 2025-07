Tarcísio: Lula colocou ideologia acima da economia e se esconde atrás de Bolsonaro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), criticou a posição do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em relação à tarifa de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em nota, Lula defendeu a soberania do País e disse que as barreiras tarifárias serão respondidas por meio da Lei da Reciprocidade Econômica.

"Lula colocou sua ideologia acima da economia, e esse é o resultado. Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir o maior investidor direto no Brasil. Outros países buscaram a negociação", escreveu Tarcísio na rede social X. "Não adianta se esconder atrás do Bolsonaro. A responsabilidade é de quem governa. Narrativas não resolverão o problema."