Taiwan exibe novos tanques dos EUA em meio a exercícios de guerra

TAIPEI/HSINCHU (Reuters) - O exército de Taiwan exibiu nesta quinta-feira o poder de fogo de seus primeiros tanques M1A2T Abrams fornecidos pelos Estados Unidos, um equipamento que em combate, segundo analistas, precisará ser cada vez mais protegido contra drones dadas as lições da guerra da Ucrânia.

Quatro tanques Abrams realizaram manobras em um campo de treinamento do exército no condado de Hsinchu, disparando contra alvos móveis e estáticos, no segundo dia dos exercícios militares anuais de Taiwan, projetados para testar a resistência da ilha em um conflito com a China.

Usando um capacete de combate, o presidente Lai Ching-te observou os disparos, dizendo mais tarde que "com cada aumento no poder de combate das forças armadas, a nação e seu povo ganham uma camada extra de segurança".

Autoridades militares do governo de Lai esperam que os exercícios de 10 dias mostrem à China e à comunidade internacional, incluindo seu principal fornecedor de armas, os EUA, que Taiwan está determinada a se defender contra qualquer ataque ou invasão da China.

Os tanques estão entre o primeiro lote de 38 tanques Abrams entregues em dezembro, e o restante dos 108 encomendados por Taiwan deverá ser entregue no final deste ano e no próximo.

Analistas e adidos militares afirmam que, embora o Abrams continue sendo uma arma potente e altamente adaptável que ajudaria Taiwan a defender suas cidades e costas em um cenário de invasão, Taiwan terá que aproveitar sua tecnologia antidrone para protegê-las.

Os tanques russos e ucranianos, incluindo os Abrams fornecidos a Kiev, mostraram-se vulneráveis a drones e armas antitanque avançadas.

Os tanques ainda não foram totalmente comissionados e o teste de disparo de quarta-feira não foi uma parte formal dos exercícios Han Kuang, que são projetados para reproduzir as condições de batalha total no mar, na terra e nos céus, disseram autoridades militares.

(Reportagem de Greg Torode e Fabian Hamacher em Taipé; reportagem adicional de Angie Teo e Su Wei Ming)