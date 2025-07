Swiatek atropela Bencic e vai enfrentar Anisimova na final de Wimbledon

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 4 do mundo, se classificou pela primeira vez na carreira à final de Wimbledon ao atropelar a suíça Belinda Bencic (N.35) nesta quinta-feira (10).

Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-0, em apenas uma hora e 11 minutos na quadra central.

Vencedora de cinco Grand Slams (quatro vezes em Roland Garros e uma vez no US Open), a polonesa de 24 anos vai enfrentar na grande decisão de sábado a americana Amanda Anisimova (N.12), que na outra semifinal eliminou a número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka.

Mais confortável em quadras duras e de saibro desde o início da carreira, Swiatek se classifica para sua segunda final consecutiva na grama, duas semanas depois de ter sido vice no WTA 500 de Bad Homburg.

Ex-número 1 do mundo, a polonesa vai em busca do seu 23º título no circuito. Sua adversária será Anisimova, finalista do WTA 500 Queen's, também disputado na grama, em junho. As duas nunca se enfrentaram em um jogo oficial.

Por sua vez, Bencic deixa Londres com a segunda derrota em sua segunda semifinal de Grand Slam. A suíça de 28 anos também foi semifinalista do US Open em 2019.

Bencic, que já foi número 4 do mundo, estava na 489ª posição do ranking da WTA no início do ano. Com a boa campanha em Wimbledon, ela retornará ao Top 20 na próxima semana.

