STOXX 600 sobe com otimismo por negociações comerciais entre EUA e UE

Por Sanchayaita Roy e Sukriti Gupta

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa subia nesta quinta-feira, impulsionado pelos sinais de progresso em um possível acordo comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia.

O índice STOXX 600 subia 0,62%, a 553,38 pontos.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a UE está trabalhando "sem parar" para chegar a um acordo comercial com os EUA.

O chefe de comércio da UE, Maros Sefcovic, disse na quarta-feira que houve progresso nas negociações comerciais e que um acordo pode ser possível dentro de alguns dias.

Os negociadores também estão discutindo possíveis medidas para proteger a indústria automobilística da UE, de acordo com autoridades e fontes do setor.

Algumas montadoras europeias registravam alta, com a Mercedes-Benz subindo 1,1%. A Porsche e a Volkswagen ganhavam 1,2% cada.

"Os mercados estão reagindo de forma incrivelmente positiva a ele (acordo comercial entre a UE e os EUA). Corremos o risco de considerá-lo um acordo fechado, pois ainda há muito trabalho a ser feito", disse Nick Saunders, presidente-executivo da plataforma de negociação de ações Webull UK.

O presidente dos EUA, Donald Trump, também anunciou uma nova tarifa de 50% sobre as importações de cobre e uma taxa de 50% sobre os produtos do Brasil, com ambas entrando em vigor a partir de 1º de agosto.

Trump emitiu novas cartas tarifárias para sete parceiros comerciais menores, somando-se a outras 14 emitidas no início da semana.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 1,13%, a 8.966 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,16%, a 24.588 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-A1540 ganhava 0,74%, a 7.936 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha desvalorização de 0,21%, a 40.735 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava baixa de 0,65%, a 1.161 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 0,28%, a 7.813 pontos.