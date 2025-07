S&P 500 e Nasdaq caem com investidores atentos a negociações comerciais; Delta Air sobe

Por Pranav Kashyap e Nikhil Sharma

(Reuters) - O S&P 500 e o Nasdaq caíam nesta quinta-feira, com os investidores monitorando os desenvolvimentos em torno das políticas comerciais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto as ações das companhias aéreas saltavam após previsão positiva da Delta.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,09%, para 44.498,12 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,15%, a 6.253,90 pontos, e o Nasdaq Composite caía 0,44%, para 20.523,04 pontos.

A Delta Air Lines saltava 12,9% após prever lucros para o terceiro trimestre e para o ano inteiro acima das estimativas de Wall Street.

A United Airlines subia 9,7%, enquanto a American Airlines tinha alta de 9%, impulsionando o Dow Jones Transport Average para um ganho de 2,3%.

Os mercados estão se preparando para uma enxurrada de balanços do segundo trimestre, que devem começar com força total na próxima semana.

"Os investidores precisam de alguma validação dos lucros corporativos para continuar justificando as avaliações", disse Eric Beiley, gerente de patrimônio da Steward Partners.

"No entanto, os mercados estão em um modo de 'esperar para ver' com os anúncios de tarifas... o que provavelmente pausou os investidores em relação à forte onda de compras."

Nove dos 11 principais setores do S&P estavam sendo negociados com ganhos, com tecnologia e serviços de comunicação sendo os únicos em queda.

Trump anunciou na quarta-feira uma nova tarifa de 50% sobre o cobre a partir de 1º de agosto e ameaçou uma tarifa de 50% sobre as exportações do Brasil para os EUA. Ele também emitiu avisos de tarifas para sete parceiros comerciais menores.

No entanto, vários países ainda estão aguardando a palavra oficial da Casa Branca, com os investidores monitorando de perto a evolução das negociações comerciais.

(Reportagem de Pranav Kashyap em Bengaluru)