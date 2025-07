'Respeita o Brasil' lidera reação nas redes contra tarifaço de Trump

A taxação de 50% sobre produtos brasileiros imposta pelos EUA gerou 240 milhões de impressões no X (antigo Twitter). Enquanto o presidente norte-americano, Donald Trump, ocupa a 1ª colocação entre os temas mais citados, a hashtag #RespeitaOBrasil é a segunda mais comentada, segundo levantamento da Nexus.

O que aconteceu

Levantamento da Nexus diz que reação ao "tarifaço de Trump" gerou mais de 240 milhões de impressões no X. O volume se refere a postagens entre ontem e às 9h de hoje. Apoiadores do presidente Lula foram os que mais utilizaram a rede, impulsionando hashtags como "Respeita o Brasil".

#RespeitaOBrasil teve 1,99 milhão de menções. Para a Nexus, o apoio ao presidente brasileiro superou a narrativa de oposição ao governo nas principais plataformas. O termo ficou em segundo lugar entre os Trending Topics Brasil, atrás somente de "Trump", com 36,5 milhões de citações.

Mais pessoas aderiram à defesa de Lula do que às críticas ao governo. Termos usados por opositores ao governo, como "Chega de Ditadura" (973 mil menções) — que coloca o presidente Lula como um apoiador de regimes ditatoriais latino-americanos — ficaram abaixo dos conteúdos que favorecem o governo.

Termo "Custo Bolsonaro" também apareceu entre os mais citados. A expressão se referia aos desdobramentos da aliança do ex-presidente com Trump, reforçando que a tarifa é um efeito colateral do bolsonarismo.

Eduardo Bolsonaro teve mais de 693 mil citações. O deputado licenciado foi alvo de críticas por atuar nos EUA contra o STF e acabou envolvido no debate sobre soberania nacional.

Em um levantamento feito pela Bites, Lula também levou a melhor. Para o jornal O Globo, os especialista em dados da empresa apontam que uma publicação feita no perfil do presidente da República em resposta a Trump teve mais de 9,4 milhões de visualizações. As publicações dos maiores nomes da direita no X, como Nikolas Ferreira (PL-MG), não chegaram a 1 milhão.

Tendo em vista a manifestação pública do presidente norte-americano Donald Trump apresentada em uma rede social, na tarde desta quarta (9), é importante ressaltar:



O Brasil é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém.



O processo? -- Lula (@LulaOficial) July 9, 2025

Como as redes absorveram o conflito com os EUA

Sentimento nacionalista ganhou força entre perfis a favor do governo. Segundo a Nexus, o discurso de defesa da soberania e da economia brasileira predominou nas redes e se sobrepôs à crítica à diplomacia de Lula.

Influenciadores e políticos brasileiros também tiveram maior engajamento na disputa pelas redes. Nomes como Do Blues, Lázaro Rosa e Te Atualizei apareceram entre os perfis mais engajados. Políticos como o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), Nikolas Ferreira (PL-MG) e Marcel van Hattem (Novo-PR) estão entre os perfis com mais engajamento.

Lula liderou engajamento no Instagram e no X. No Instagram, acumulou cerca de 660 mil curtidas e 103 mil comentários, sendo o conteúdo mais compartilhado da amostra analisada.

Tarcísio também figurou entre os destaques. O governador de São Paulo apareceu nos levantamentos do X e do Instagram após apoiar Trump e criticar Lula, sendo duramente criticado por petistas.

Buscas pelo termo "dólar hoje" às 12h55 no Google Trends Imagem: Reprodução/Google

No Google Trends, buscas por "dólar hoje" explodiram. O termo ocupou o topo das pesquisas no Brasil nas últimas 24 horas, indicando temor sobre os impactos econômicos da medida.

Sul e Sudeste do Brasil são as duas regiões que mais comentaram o preço do dólar, diz Bites. Os estados mais interessados pelo preço da moeda americana hoje são Santa Catarina, Paraná, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, todos com maioria bolsonarista.