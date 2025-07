Randolfe defende taxação dos EUA em 50% após tarifa de Trump: 'Está na lei'

O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) defendeu a aplicação da lei da reciprocidade aos Estados Unidos após o tarifaço imposto por Donald Trump ao Brasil. Em entrevista ao UOL News hoje, o líder do governo no Congresso criticou a postura do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), que atacou o Planalto.

Não resta outra alternativa ao presidente. Há uma lei diante de ataques a nossa nação, aprovada soberanamente pelo Congresso Nacional, que é a da reciprocidade. São os poderes unidos da República que afirmam e dão ao presidente da República um instrumento para reagir. É obrigação dele reagir.

Veremos qual é a forma de reação mais adequada. Tem [que haver reciprocidade], independente do presidente da República, porque está na lei.

Se fosse uma questão comercial, já estaria resolvido. Deve ser considerada uma questão política. O primeiro parágrafo da declaração de Trump ataca os poderes constituídos do Brasil. É um ataque político às instituições e à soberania brasileira. Há um presidente que representa a sua nação na esfera global. Cabe a ele, diante de um ataque, repeli-lo. Randolfe Rodrigues (PT-AP), senador e líder do governo no Congresso

Vestido com uma camisa da seleção brasileira, Rodrigues condenou a atitude de Tarcísio, que culpou o governo Lula pelas tarifas extras impostas por Trump.

Em momentos de ataque à nação, não temos dois lados. Só existe uma camisa a ser vestida: a defesa da pátria. Ontem, foi o dia da infâmia. É um ataque e uma agressão feitas por uma nação estrangeira com a participação de atores nacionais, que assumem declaradamente que participaram do planejamento do ataque de ontem.

Diante de momentos como esse, tem que vestir a camisa mesmo. Não acredito que agora um brasileiro de verdade vá se posicionar contra a defesa dos interesses de seu país.

A resposta que o presidente deu foi firme, afirmando a soberania nacional, mas também deixando abertos os canais diplomáticos de diálogo. Isso é o que distingue os patriotas de ocasião e os de verdade. Um patriota de verdade une seu país diante de uma agressão externa e estende a mão inclusive para aqueles que foram oposição.

Considero lamentável o governador do estado mais rico do país, em vez de se colocar à disposição do presidente e dizer que somos um só povo, independentemente das posições políticas, ter usado as redes sociais para atacar o governo brasileiro e não se solidarizar com a sua nação. É um apelo que faço à oposição. Não se trata mais de situação ou oposição, mas do Brasil. Randolfe Rodrigues (PT-AP), senador e líder do governo no Congresso

Lula será aplaudido se usar reciprocidade contra Trump, diz professor

Lula terá grande apoio se reagir ao tarifaço imposto por Donald Trump e aplicar uma sobretaxa de 50% aos produtos importados dos Estados Unidos, avaliou Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing).

Se Lula colocar os 50% [de reciprocidade], será aplaudido aqui. Ele não será rejeitado. O México fez isso, e o país é mais dependente em relação aos EUA do que nós. Eles não recuaram e foram para cima.

De algum modo, a negociação tem que mostrar para o outro lado o dano que nós também podemos causar. 'Ah, somos muito pequenos e não temos nada a ver com isso'. Temos, sim. Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM

Assista ao comentário na íntegra:

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: