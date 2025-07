Quais são as tarifas de Trump atualmente em vigor - Presidente dos EUA abriu novo capítulo de guerra comercial ao ameaçar impor sobretaxa extra de 50% às exportações brasileiras. Mas, antes do Brasil, Trump já havia mirado outros países e produtos. Veja quais.A guerra comercial deflagrada pelo presidente americano Donald Trump com seu tarifaço generalizado ganhou um novo capítulo com a ameaça de sobretaxa às importações brasileiras em adicionais 50% a partir de 1º de agosto. A nova tarifa se somaria a outras taxas já em vigor contra o Brasil e produtos específicos, como o aço.

Apesar de ter sido o país mais penalizado na nova rodada de tarifas anunciadas por Trump até agora nesta semana, o Brasil não é o único afetado pela medida.

Por ordem do chefe da Casa Branca, todos os países que exportam para os EUA já estão sujeitos a uma tarifa-base de 10%, com algumas poucas exceções, como medicamentos, semicondutores, smartphones, computadores e alguns minerais críticos.

A média de tarifas está em seu patamar mais alto desde 1930.

Veja, abaixo, uma lista das tarifas de Trump que já estavam em vigor em 10 de julho e as que ele ainda ameaça impor.

Tarifas contra produtos específicos atualmente em vigor

Aço e alumínio - 50%

Carros e peças de automóvel - 25%

Tarifas contra produtos específicos que Trump ameaça impor

Cobre - 50% a partir de 1º de agosto

Medicamentos - até 200%

Semicondutores - 25% ou mais

Filmes - 100%

Madeira

Aeronaves, motores e peças

Tarifas contra países específicos atualmente em vigor

Canadá - 10% sobre energia e combustíveis, 25% para outros produtos não contemplados pelo acordo comercial entre EUA, Canadá e México (USMCA)

China - 30%, com tarifas adicionais sobre alguns produtos

México - 25% para produtos fora do USMCA.

Reino Unido - tarifa-base de 10%, inclusive para uma cota delimitada de carros, e 25% sobre aço e alumínio.

Vietnã - 20% para alguns produtos, 40% para produtos originalmente enviados de outros países.

Tarifas contra países específicos que podem entrar em vigor em 1º de agosto

África do Sul - 30%

Algéria - 30%

Bangladesh - 35%

Bósnia e Herzegovina - 30%

Brasil - 50%

Brunei - 25%

Camboja - 36%

Coreia do Sul - 25%

Indonésia - 32%

Iraque - 30%

Japão - 25%

Cazaquistão - 25%

Laos - 40%

Líbia - 30%

Malásia - 25%

Moldávia - 25%

Mianmar - 40%

Filipinas - 20%

Sérvia - 35%

Sri Lanka - 30%

Tailândia - 36%

Tunísia - 25%

Outras tarifas que Trump ameaça impor

Trump também ameaça impor uma tarifa adicional de 10% a "qualquer país que se alinhar às políticas antiamericanas do Brics", bloco liderado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O grupo havia criticado as tarifas de Trump em declaração emitida em sua última reunião de cúpula, no Brasil.

O presidente americano também sugeriu que poderia taxar em 50% das exportações da União Europeia caso o bloco não sele um acordo até 1º de agosto. Atualmente, essa tarifa está em 10%.

ra (Reuters, ots)