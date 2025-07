PT usa tarifaço de Trump para desgastar Eduardo Bolsonaro e Tarcísio

Do UOL, em Brasília

A sobretaxa dos Estados Unidos a produtos importados do Brasil virou munição do PT contra dois possíveis presidenciáveis da direita: Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

O que aconteceu

Líder do PT, o deputado federal Lindbergh Farias (RJ) atacou Tarcísio. O parlamentar vinculou o governador de São Paulo a aplicação de tarifas de importação de 50% por parte de Donald Trump.

Deputado mencionou a foto de Tarcísio com o boné usado pelo presidente americano durante a campanha. Ressaltou que nesta semana o governador de São Paulo, nome preferido pela direita para concorrer ao Planalto em 2026, replicou postagem de Trump com ameaças ao Brasil.

A iniciativa busca jogar holofotes sobre Tarcísio. A bancada do PT na Câmara de Deputados avalia que o governador tem ganhos eleitorais ao endossar a linha política bolsonarista, mas faz discursos moderados, como não atacar o STF, para conquistar votos do eleitorado de centro.

Tarcísio demorou para se pronunciar. O governador de São Paulo só divulgou nota e publicou nas redes sociais cinco horas após o anúncio de Trump e afirmou que Lula pôs "ideologia acima de economia".

Um raciocínio simples busca associar o tarifaço à oposição. Trump puniu o Brasil porque tem ligação com a família Bolsonaro. Tarcísio é cria de Bolsonaro e se manifestou a favor do presidente dos Estados Unidos. Logo, está ao lado de políticos que prejudicaram o país, segundo o PT.

O Planalto avalia se adotará a mesma postura. Um integrante do governo usou a expressão "tarifa Bolsonaro" para se referir a sobretaxa. Mas a postura americana obriga a diplomacia brasileira a entrar em campo. Longe desta questão, a bancada petista na Câmara bate em Tarcísio.

Eduardo sob ataque

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro tem menos simpatia da direita, mas também recebe críticas. Ele se licenciou do mandato e está nos Estados Unidos desde fevereiro trabalhando contra o que chama de "ditadura do Judiciário brasileiro".

O argumento foi usado por Trump para justificar a alta das tarifas. O presidente norte-americano afirmou que Jair Bolsonaro é vitima de perseguição política.

O PT trabalha para o filho do ex-presidente perder o mandato. O partido entrou com um pedido de cassação e vai usar a sobretaxa para reforçar o pedido.

O líder do PT afirmou que Eduardo cometeu "traição nacional". Lindbergh alega que o adversário político mudou para os Estados Unidos prometendo obter sanções contra o ministro do STF Alexandre de Moraes, mas que Trump puniu o Brasil.

A atitude foi classificada como desrespeito à soberania nacional. Lindbergh disse que Eduardo preferiu defender a bandeira norte-americana e deixou em segundo plano os interesses do país.

A linha de discurso da bancada petista associa Eduardo ao radicalismo. As falas, segundo o PT, indicam que ele está disposto a atrapalhar o Brasil e tornar a vida das pessoas mais difícil em troca de Trump pressionar a Justiça contra a prisão de Jair Bolsonaro.

Os dois alvos do PT são cotados para concorrer ao Planalto. Integrantes do partido não escondem que os discursos levam em o calendário eleitoral e a corrida presidencial ano que vem.

O PT também atua nas redes sociais. Poucas horas depois de Trump anunciar o tarifaço, o partido publicou um vídeo em que um homem com camiseta vermelha (menção ao PT) e outro de camisa da seleção (menção aos bolsonaristas) concordam que não é correto atacar a soberania nacional. O título tem o Mickey e os dizeres: "Aqui é BR não é Disney"..

Calma e moderação

As reações ao tarifaço foram fortes, mas dentro de um limite. O PT espera a reunião com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e diretrizes do Planalto para calibrar seus discursos.

Deputados do partido não querem atrapalhar a diplomacia. Na coletiva de Lindbergh havia cartazes pedindo reciprocidade, mas há pressão de setores da economia por uma solução negociada. Em nota, a Frente Parlamentar da Agropecuária afirmou que "é momento de cautela, diplomacia afiada e presença ativa do Brasil na mesa de negociações".

Mas o PT sabe que bater em Trump pega bem. Pesquisa divulgada em abril pela Quaest revelou que a 43% dos brasileiros têm imagem negativa sobre o presidente americano.