PT reforça pedido de cassação de Eduardo Bolsonaro, e PSOL pede prisão

Do UOL, em São Paulo e Colaboração para o UOL, em Brasília

O PT protocolou no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados um pedido complementar para que a cassação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) seja votada com urgência. Também hoje, o PSOL pediu à PGR (Procuradoria-Geral da República) que o parlamentar seja preso por tentar desacreditar o país internacionalmente.

O que aconteceu

O pedido do PT contra Eduardo ocorre após os EUA anunciarem tarifas de importação de 50% a produtos brasileiros. A legenda atribui o episódio, anunciado ontem pelo presidente norte-americano, Donald Trump, à aproximação de Eduardo com a extrema direita norte-americana e acusa o deputado de contribuir para o desgaste diplomático.

O pedido original foi feito após o anúncio da licença parlamentar de Eduardo, em março. O PT alega que, mesmo licenciado, o deputado usou seu cargo para articular sanções estrangeiras contra o Brasil e o Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de livrar Jair Bolsonaro e aliados de punições por tentativa de golpe de Estado.

Lindbergh afirmou ainda que o PT deve apresentar nova ação no STF. O PT vai pedir a responsabilização criminal de Eduardo por atentar contra a soberania nacional.

Segundo Lindbergh, o próprio Eduardo admitiu manter "intensos diálogos" com autoridades do governo Trump. "Ele confessa em nota conjunta com Paulo Figueiredo que agiu nos últimos meses para obter sanções contra o nosso país. Isso é uma afronta à soberania brasileira", disse o petista.

Lindbergh afirmou que o parlamentar não deveria mais ocupar uma cadeira na Câmara. "Ele já está licenciado, mas a licença terminou há mais de uma semana. Nós pedimos que o processo de cassação seja acelerado diante dos novos fatos", completou.

Já o PSOL entrou com notícia-crime contra Eduardo Bolsonaro na PGR (Procuradoria-Geral da República). Representação apresentada hoje pede a prisão preventiva do deputado por supostos crimes contra o Estado Democrático de Direito.

Por que o PSOL defende a prisão de Eduardo?

Pedido de prisão é baseado em três crimes do Código Penal. São eles: atentado à soberania nacional, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Está no STF um processo contra Eduardo Bolsonaro que investiga esses mesmos três crimes.

Ação do PSOL vincula Eduardo à tarifa de 50% imposta por Trump. O partido afirma que o deputado celebrou a medida, que teria sido resultado direto de sua atuação junto a congressistas e ao governo dos EUA.

Representação acusa Eduardo de chantagem contra o Judiciário. Em nota, ele defendeu anistia para Jair Bolsonaro como "solução" para evitar agravamento da crise com os EUA.

Partido acusa Eduardo de fazer negociações internacionais contra o Brasil. Para o partido, o parlamentar articulou nos EUA medidas hostis, como sanções econômicas e ataques a autoridades brasileiras — que resultaram no "tarifaço" de Donald Trump.

Partido relaciona lobby a uma "segunda etapa do 8 de Janeiro". Para o PSOL, Eduardo trocou o golpe pela força por pressão externa com o objetivo de desestabilizar o país e blindar aliados.

A atuação do deputado é chamada de antidiplomática. Segundo a representação do PSOL, Eduardo agiu deliberadamente para causar prejuízos econômicos severos ao Brasil e sabotar instituições.

Deputado teria usado cargo para articular medidas contra o próprio país. O partido lembra que Eduardo licenciou-se da Câmara para permanecer nos EUA e intensificar suas articulações.

PSOL vê risco à segurança nacional e pede ações urgentes. Entre as medidas cautelares, o partido requer apreensão do passaporte, cooperação com os EUA e abertura imediata de inquérito.