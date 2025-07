Principais bolsas da Europa sobem, com recordes do FTSE 100 e DAX, à espera de acordo EUA-UE

Por Sergio Caldas

São Paulo, 10/07/2025 - As principais bolsas europeias operam em alta na manhã desta quinta-feira, com novas máximas históricas dos índices acionários britânico e alemão, em meio a esperanças de que EUA e União Europeia fechem um acordo comercial.

Por volta das 6h50 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,61%, a 553,33 pontos.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a UE está trabalhando "sem parar" para firmar um pacto comercial com os EUA que garanta tarifas baixas.

O comissário de Comércio da UE, Maros Sefcovic, disse ontem que houve "bom progresso" no sentido de um acordo em princípio e que um anúncio pode ser feito nos próximos dias.

O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou ontem tarifar os produtos do Brasil em 50% a partir de 1º de agosto. Ele anunciou ainda que a tarifa de 50% a importações de cobre entrará em vigor na mesma data.

As mineradoras europeias, que ontem haviam caído em Londres, avançam com força hoje em meio à recuperação dos preços do cobre em Nova York, levando o índice britânico FTSE 100 a atingir níveis inéditos. No horário acima, o subíndice europeu de recursos básicos saltava quase 4%. Mais cedo, o índice alemão DAX também alcançou patamar recorde.

Às 7h05 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 1,10%, a de Paris avançava 0,70%, a de Frankfurt ganhava 0,14% e a de Lisboa tinha alta de 0,27%. Por outro lado, as de Milão e Madri caíam 0,21% e 0,55%, respectivamente.

