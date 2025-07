Presidente do México dá por encerrada polêmica com Bukele por avião com drogas

10/07/2025 12h48 A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, deu por encerrada, nesta quinta-feira (10), a polêmica com seu contraparte salvadorenho, Nayib Bukele, que nega que um avião carregado com cocaína apreendido em solo mexicano tenha saído de seu país. Na quarta-feira, Bukele chamou a consultas sua embaixadora no México, Delmy Cañas, e exigiu do governo mexicano uma "retificação imediata" pois, segundo ele, a aeronave entrou na Costa Rica em 3 de julho e continuou seu voo sobre o oceano Pacífico. "O secretário [de Segurança mexicano, Omar García Harfuch] já esclareceu. Não se deve fazer disto um tema político", disse Sheinbaum em sua coletiva de imprensa habitual. Após a postagem de Bukele no X, García Harfuch reiterou pela mesma rede, na noite de quarta-feira, que a aeronave foi localizada pelas autoridades mexicanas no espaço aéreo salvadorenho. "Não vamos polemizar sobre este tema", insistiu a presidente nesta quinta. O avião de pequeno porte, cuja matrícula não foi informada, pousou em uma pista clandestina em Tecomán (estado de Colima, oeste) e em seu interior foram encontrados 428 quilos de cocaína, segundo García Harfuch. Três mexicanos foram detidos. Bukele afirmou que o traçado que situa a aeronave no espaço costa-riquenho "foi confirmado" pela Força-Tarefa Conjunta Interagencial Sul dos Estados Unidos (JIATFS, na sigla em inglês), que "monitora o tráfego ilícito na região". "El Salvador não acoberta criminosos, nem tolera o narcotráfico (...) Tampouco permitiremos que tentem nos envolver em operações que não nos correspondem, nem nos pertencem", advertiu o presidente salvadorenho. A América Central é local de trânsito da cocaína enviada pelos cartéis da América do Sul para os Estados Unidos, país que é o maior consumidor mundial desta droga. bur-axm/dr/nn/mvv/yr © Agence France-Presse