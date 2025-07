Polícia prende suspeita de mandar assassinar vereadora do RS

A mulher apontada pela polícia como mandante do homicídio da vereadora Elisane Rodrigues dos Santos (PT), de Formigueiro (RS), foi presa hoje. Ela foi assassinada no dia 17 de junho.

O que aconteceu

Justiça decretou prisão preventiva da mulher apontada como mandante do assassinato, segundo a Polícia Civil. Ela foi indiciada ontem pelo crime.

Suspeita possui antecedentes por tráfico de drogas, ameaça e associação com o tráfico. Ela havia fugido de Restinga Seca, onde morava, local alvo de mandado de busca e apreensão na última terça-feira.

Polícia indica envolvimento de vereadora com organização criminosa. Segundo a polícia, ela fazia parte de uma facção, e teria atuado como contadora. As investigações indicam que a motivação está ligada a conflitos internos dentro da facção, com atuação no estado.

Elisane foi encontrada morta na manhã do dia 17 de junho, em uma estrada de terra, no Rincão dos Machado, em Formigueiro. A parlamentar era a única mulher entre os nove vereadores da Câmara Municipal.

O delegado Antonio Firmino afirmou que ela sofreu diversos golpes de faca na região do tronco e um corte profundo no pescoço. Ainda de acordo com a polícia, a principal suspeita é de que uma ou mais pessoas que conheciam Elisane teriam a atraído para o local e cometido o crime.

*Com informações do Estadão Conteúdo