Petróleo fecha em queda pelo temor de uma brecha entre oferta e demanda

Os preços do petróleo fecharam em queda nesta quinta-feira (10), afetados pelos novos anúncios tarifários do presidente americano, Donald Trump, que despertaram temores de uma redução da demanda em um mercado que se prepara para uma eventual oferta excedente.

O preço do barril de Brent do mar do Norte para entrega em setembro recuou 2,51%, a 68,64 dólares. Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega em agosto, perdeu 2,65%, a 66,57 dólares.

"O que pesa neste mercado é a renovação das tarifas alfandegárias de Donald Trump", comentou à AFP John Kilduff, da Again Capital.

Desde a segunda-feira, o presidente republicano enviou cartas para cerca de 20 países, anunciando taxas adicionais que deveriam ser aplicadas aos seus produtos que entrarem nos Estados Unidos a partir do começo de agosto.

Trump impôs ao Brasil uma tarifa de 50%.

O republicano também determinou a cobrança de taxas ao cobre para proteger a "segurança nacional", afirmou. Com isso, "aponta diretamente para o coração da demanda industrial", avaliou Kilduff, o que preocupa o mercado petroleiro.

Os refrigeradores, os automóveis e alguns componentes eletrônicos dependem do cobre para sua fabricação.

Os operadores já estavam preocupados com a situação da demanda após o aumento inesperado das reservas comerciais de petróleo nos Estados Unidos.

Na semana encerrada em 4 de julho, estas reservas aumentaram em 7,1 milhões de barris. Os analistas previam, ao contrário, uma redução de aproximadamente 1,6 milhão de barris, segundo a média de um consenso estabelecido pela agência Bloomberg.

