Petróleo cai em meio a perspectivas pessimistas com tarifas de Trump

Por Erwin Seba

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo caíram mais de 2% nesta quinta-feira, com os investidores avaliando o impacto potencial das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o crescimento econômico global.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam a US$68,64 por barril, com uma queda de US$1,55, ou de 2,21%. O petróleo West Texas Intermediate dos EUA (WTI) terminou em US$66,57 por barril, com uma queda de US$1,81, ou de 2,65%.

Na quarta-feira, Trump ameaçou o Brasil, a maior economia da América Latina, com uma tarifa punitiva de 50% sobre as exportações para os EUA, pressionando o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva sobre um julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de planejar um golpe para impedir Lula de assumir o cargo em 2023.

Nesta quinta-feira, Lula convocou uma reunião com ministros, um dia depois de sugerir medidas recíprocas em uma publicação nas mídias sociais.

Trump também anunciou planos de tarifas sobre cobre, semicondutores e produtos farmacêuticos. Seu governo enviou cartas tarifárias para as Filipinas, Iraque e outros países, somando-se a mais de uma dúzia de cartas nesta semana, inclusive para os poderosos fornecedores dos EUA, Coreia do Sul e Japão.

O histórico de Trump de recuar em relação às tarifas fez com que o mercado se tornasse menos reativo a esses anúncios, disse Harry Tchilinguirian, chefe do grupo de pesquisa do Onyx Capital Group.

"As pessoas estão, em grande parte, no modo esperar para ver, dada a natureza errática da formulação de políticas e a flexibilidade que o governo está demonstrando em relação às tarifas", disse Tchilinguirian.

Os formuladores de políticas continuam preocupados com as pressões inflacionárias das tarifas de Trump, com apenas "algumas" autoridades na reunião de 17 e 18 de junho do Federal Reserve dizendo que achavam que as taxas de juros poderiam ser reduzidas já neste mês, segundo a ata da reunião divulgada na quarta-feira.

As taxas de juros mais altas tornam os empréstimos mais caros e podem reduzir a demanda por petróleo.

(Reportagem de Erwin Seba em Houston, Anna Hirtenstein e Robert Harvey em Londres; Reportagem adicional de Katya Golubkova, em Tóquio, e Emily Chow, em Cingapura)