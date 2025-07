Petrobras diz que avalia tarifa dos EUA e mantém estratégia de buscar melhor alternativa

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras está avaliando o impacto da tarifa anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos do Brasil e mantém sua estratégia de buscar sempre "a melhor alternativa para a empresa em qualquer cenário", disse a estatal em nota na noite de quarta-feira.

Trump anunciou na véspera que os Estados Unidos irão impor uma tarifa de 50% sobre todas as exportações do Brasil para o país, e vinculou a decisão ao tratamento recebido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo julgado sob acusação de planejar um golpe de Estado.

Após o anúncio, o dólar futuro disparou mais de 2% ante o real e as ações de empresas brasileiras negociadas nos Estados Unidos como Embraer e Petrobras recuaram, em uma primeira reação dos mercados às tarifas.

"O posicionamento comercial e a atuação global da Petrobras permitem monitorar permanentemente os movimentos do mercado internacional e observar as opções mais econômicas", afirmou a estatal.

Embora o petróleo bruto do Brasil represente uma pequena parcela das importações norte-americanas do produto, a tarifação de 50% poderá levar a uma mudança no perfil de compradores de petróleo, se confirmada, com uma possível maior participação de países asiáticos em detrimento dos Estados Unidos, na avaliação da consultoria StoneX.

Em um pior cenário, a consultoria afirmou que "impactos de curto prazo... podem envolver um recuo nas exportações de petróleo enquanto essas alterações se concretizam".

(Por Marta Nogueira)