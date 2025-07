Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA têm queda inesperada na última semana

(Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu inesperadamente na semana passada, sugerindo que os empregadores podem estar segurando os trabalhadores apesar de outras indicações de esfriamento do mercado de trabalho.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 5.000, para 227.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 4 de julho, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam 235.000 pedidos para a última semana. Os dados incluíram o feriado de 4 de Julho da semana passada, e os pedidos de auxílio-desemprego tendem a ser voláteis perto de feriados públicos.

Em geral, economistas e membros do banco central dos EUA consideram o mercado de trabalho sólido, embora um pouco enfraquecido. Essa é uma visão reforçada pelo relatório mensal de empregos da semana passada, que mostrou que a taxa de desemprego caiu para 4,1%, embora em grande parte devido à redução da força de trabalho, e um ganho maior do que o esperado de 147.000 empregos.

O chair do Fed, Jerome Powell, observou que, no atual ambiente de baixa contratação e baixa demissão, qualquer aumento nas dispensas poderia elevar rapidamente a taxa de desemprego.

Até o momento, isso não aconteceu, embora quase 100 empresas dos EUA tenham anunciado demissões este mês, incluindo a Microsoft e a Intel. Economistas dizem que a política tarifária ainda instável do presidente Donald Trump está dificultando o planejamento das empresas.

As contratações têm sido fracas, tornando mais difícil para as pessoas desempregadas encontrarem emprego. O relatório de empregos do mês passado mostrou que a duração média do desemprego aumentou em junho para 10,1 semanas, de 9,5 semanas em maio.

O número de pessoas que receberam auxílio-desemprego após uma semana inicial de ajuda, um indicador de contratação, aumentou em 10.000 para 1,965 milhão em dado ajustado sazonalmente, durante a semana que terminou em 28 de junho, segundo o relatório desta quinta-feira.

Na semana passada, o Federal Reserve deixou sua taxa de juros na faixa de 4,25% a 4,50%, onde está desde dezembro, enquanto espera para ver se as tarifas aumentam a inflação.

