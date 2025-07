Operações israelenses deixam 23 mortos em Gaza, afirma Defesa Civil

Pelo menos 23 pessoas, incluindo oito crianças, morreram em ataques israelenses na madrugada de quinta-feira na Faixa de Gaza, segundo a Defesa Civil do território palestino.

"Temos mártires como resultado dos bombardeios israelenses, que prosseguem desde o amanhecer", disse à AFP Mohamad al Mughayyir, um dos diretores da agência de emergências.

As oito crianças morreram em um ataque aéreo israelense contra "uma concentração de cidadãos diante de um centro médico na cidade de Deir al Balah, no centro da Faixa de Gaza", acrescentou.

Neste ponto, 12 pessoas morreram. Também houve ataques no centro e no sul do território palestino.

Devido às restrições de Israel à presença da imprensa em Gaza e às dificuldades de acesso, a AFP não tem condições de verificar de forma independente o número de vítimas e as alegações das partes em conflito.

