Uma das maiores preocupações dos compradores de carros usados é o receio de escolher um modelo que já tenha saído de linha.

Nem todos querem correr o risco de colocar na garagem algo que possa trazer problemas como falta de peças de reposição - sem falar no temor de desvalorização em uma futura revenda.

Porém, na prática, a maior parte dos usados negociados é exatamente representada por modelos fora de linha. Segundo dados da Fenabrave, a federação das concessionárias de veículos. dentre os 50 carros usados mais vendidos, já 54,5% saíram de linha. Quanto mais refinamos esse ranking, maior é a proporção: dentre os dez usados mais comercializados, 71% saíram de linha.

Esses dados mostram quais são as reais necessidades de quem busca um carro usado, que incluem opções que cabem no orçamento - que nem sempre é o caso de modelos mais modernos e recentes, que ainda estão em linha.

Usados 'aposentados' que vale a pena comprar

O Volkswagen Gol é, há muito tempo, o carro usado mais vendido do Brasil Imagem: Divulgação

O mercado de automóveis de passeio usados tem feito aproximadamente 1 milhão de transações por mês, desempenho que o mercado de novos nem sonha conseguir.

Dentre os 15 usados mais vendidos, apenas cinco ainda estão em linha. Os dez restantes são, pela ordem de vendas, VW Gol, Fiat Palio, Fiat Uno, Chevrolet Celta, VW Fox, Ford Ka, Ford Fiesta, Fiat Siena, Chevrolet Corsa e Renault Sandero.

Repare que todos eles são veículos das categorias de entrada de hatches e sedãs, tiveram bom volume de vendas quando novos e utilizam mecânica simples, confiável e barata. São justamente esses pontos que a maior parte do comprador de usados busca em um carro para colocar na garagem.

Com essas condições, o comprador se sente seguro em levar um desses modelos, pois sabe que vai conseguir mantê-los e revendê-los por um preço justo no futuro.

Não por acaso, o Chevrolet Corsa, que é o primeiro a ter saído de linha dentre os citados acima, há exatos 13 anos, ainda é sucesso no mercado de usados.

O leitor mais atento deve estar pensando que me esqueci do Corsa Sedã com a carroceria antiga, que que saiu de linha em 2016, mas esse modelo é identificado como Chevrolet Classic no ranking da Fenabrave.

Fuja das pegadinhas

BMW M3 Imagem: Divulgação

O mercado de usados tem suas pegadinhas, e uma delas é pagar pouco por um carrão mais antigo com motor forte e recheado de equipamentos.

Gastar pouco em um usado de luxo é tentador - eu mesmo me pego namorando alguns desses carros nos classificados, dia sim e dia também.

Mas é preciso ter pé no chão para entender que alguns podem virar pesadelos em pouco tempo.

Geralmente, esse tipo de carro que entrega muito e cobra pouco carrega como pontos negativos o alto custo de manutenção e a dificuldade na revenda.

Analisando os 50 usados mais vendidos que aparecem no ranking da Fenabrave, não consigo apontar um que se encaixa nesse perfil. Ou seja, esses carros com mecânica e itens tecnológicos mais complexos são, de fato, pouco procurados.

Porém, como diz o velho ditado, toda panela tem sua tampa. O que pode ser mau negócio para um torna-s bom negócio para outro.

O lance é escolher o modelo certo para as suas vontades e necessidades. Conheço muitas pessoas que adoram esses usados fora de linha renegados pelo mercado. Por terem conhecimento para pequenos reparos, paciência para garimpar peças e parceria com boas oficinas mecânicas, sabem aproveitar o que esses carros oferecem de melhor.

Dinossauro mais vendido

VW Fusca Itamar Imagem: Divulgação

Como curiosidade, temos um "dinossauro" presente na lista dos 50 usados mais vendidos.

Trata-se do Fusca, modelo que saiu de linha há três décadas, mas ainda carrega uma legião de fãs em todo o país.

Ele está na 50ª posição e última posição, com 4.822 unidades comercializadas no mês de maio de 2025. O número é impressionante, até mesmo quando comparado com o mercado de novos, onde ele apareceria na 13ª posição, à frente de um parente mais recente, o VW Nivus.

É simples entender o sucesso do Fusca, mesmo depois de tanto tempo.

Sua simplicidade mecânica faz com que seja um automóvel disposto a encarar décadas de uso, sem onerar tanto o bolso do proprietário.

É certo que isso não deve acontecer com modelos atuais, cada vez mais próximos de um celular ou computador, carregados de complexidades que não permitem que tenham vida longa.