O que acontece no seu cérebro quando você sente medo? Veja como lidar

Imagine a cena: um barulho estranho no escuro, uma sombra inesperada na parede, um palhaço sinistro na TV. O coração acelera, a respiração encurta e os pelos do braço se eriçam. Parabéns: você acabou de ativar um dos mecanismos mais antigos e eficientes do cérebro humano, o medo.

Essa emoção intensa, que já salvou nossos ancestrais de virar jantar de predadores, atua como um sistema de alarme interno. O objetivo é nos manter vivos, promovendo mais cautela e aprendizado sobre o que precisa ser evitado. Só que nem sempre o "bicho-papão" é real e, às vezes, o medo sai do controle.

A seguir, veja como o cérebro reage a situações assustadoras, por que algumas pessoas curtem esse sentimento e o que fazer quando ele começa a atrapalhar nosso dia a dia.

Medo: o modo sobrevivência ativado

Quando algo é percebido como ameaça —seja um assaltante ou uma barata voadora—, o cérebro entra em alerta máximo. A amígdala cerebral, nossa central de processamento do medo, aciona o sistema nervoso simpático. É o início da chamada síndrome de emergência, o pacote completo da reação de "lutar ou fugir".

As principais reações:

Liberação de adrenalina e cortisol, hormônios do estresse.

Aumento da frequência cardíaca e respiratória.

Aumento da pressão arterial.

Dilatação das pupilas (você precisa enxergar melhor!).

Redirecionamento do sangue para músculos dos braços e pernas.

Tensão muscular (pronto para correr ou bater).

Suor excessivo (para regular a temperatura corporal).

Confusão mental e excitação.

E tem mais: você pode sentir um nó no estômago, formigamento, dor de cabeça ou até um aperto no peito. Tudo isso faz parte do pacote biológico de estar em estado de alerta. Até que a situação se resolva, esses "recursos" permanecerão ativados.

Cérebro em pane (ou quase)

Enquanto a amígdala comanda o show, o córtex pré-frontal (área responsável pelo raciocínio lógico, julgamento e planejamento) pode perder o controle da situação. É por isso que, mesmo sabendo que está em um cinema, seu corpo reage como se aquele assassino mascarado estivesse vindo na sua direção.

Nesse modo, o cérebro favorece decisões rápidas, instintivas e nem sempre racionais. Ótimo para fugir de um leão. Um pouco exagerado para lidar com um boleto vencido.

Imagem: Divulgação

O medo que dá prazer

Tem gente que paga ingresso para sentir medo. Ama montanhas-russas, filmes de terror e casas assombradas de parque de diversão. Qual a lógica?

Isso se explica pela teoria da transferência da excitação. Em ambientes controlados (onde sabemos que o risco é, na real, inexistente), a adrenalina e a dopamina liberadas durante a experiência proporcionam um estado de excitação prazerosa. A tensão vira diversão e o susto, satisfação.

Medo, ansiedade ou fobia?

Essas três palavras costumam ser usadas como sinônimos, mas cada uma tem suas peculiaridades:

Medo: é uma resposta natural, aguda e específica a uma ameaça real ou percebida. Um exemplo é um cachorro bravo avançando em você.

é uma resposta natural, aguda e específica a uma ameaça real ou percebida. Um exemplo é um cachorro bravo avançando em você. Ansiedade: mais difusa, é aquela sensação incômoda que paira no ar, mesmo quando não há perigo aparente.

mais difusa, é aquela sensação incômoda que paira no ar, mesmo quando não há perigo aparente. Fobia: medo desproporcional e persistente de algo específico (aranhas, alturas, voar de avião) que leva a evitar completamente a situação, mesmo que ela não represente real risco.

Imagem: iStock

E quando o medo atrapalha a vida?

Se o medo vira rotina, atrapalha seu trabalho, seus estudos ou suas relações, é hora de buscar ajuda especializada. Psiquiatras e psicólogos podem identificar a origem do problema e traçar estratégias para tratá-lo.

Mas para os medos do dia a dia —aqueles que não nos paralisam, mas incomodam— dá para treinar o cérebro a reagir melhor. Confira algumas dicas com base em orientações de especialistas:

Durma bem, coma bem e exercite-se: Hábitos saudáveis regulam os hormônios e equilibram as emoções. Evite usar álcool ou outro tipo de estimulante para superar o medo, o efeito pode ser contrário.

Hábitos saudáveis regulam os hormônios e equilibram as emoções. Evite usar álcool ou outro tipo de estimulante para superar o medo, o efeito pode ser contrário. Encare seus monstros (devagar): A exposição gradual é uma das estratégias mais eficazes contra fobias. Enfrentar o medo aos poucos ensina ao cérebro que o perigo, muitas vezes, não é real.

A exposição gradual é uma das estratégias mais eficazes contra fobias. Enfrentar o medo aos poucos ensina ao cérebro que o perigo, muitas vezes, não é real. Aperte o botão de pausa: Sentiu o medo chegando? Dê um tempo. Saia de onde está, respire fundo, escreva o que está sentindo. Às vezes, cinco minutos bastam para reorganizar a mente e ter nova perspectiva sobre os fatos.

Sentiu o medo chegando? Dê um tempo. Saia de onde está, respire fundo, escreva o que está sentindo. Às vezes, cinco minutos bastam para reorganizar a mente e ter nova perspectiva sobre os fatos. Respire conscientemente: Técnicas de respiração profunda ajudam a sinalizar ao corpo que está tudo sob controle. Inspirar pelo nariz, segurar por alguns segundos e soltar devagar pela boca acalma o sistema nervoso.

Técnicas de respiração profunda ajudam a sinalizar ao corpo que está tudo sob controle. Inspirar pelo nariz, segurar por alguns segundos e soltar devagar pela boca acalma o sistema nervoso. Aceite os dias ruins: A vida não é um feed do Instagram. Haverá imprevistos, fracassos e, sim, medos. Aceitar isso ajuda a reduzir a frustração, o medo e a lidar melhor com os perrengues.

A vida não é um feed do Instagram. Haverá imprevistos, fracassos e, sim, medos. Aceitar isso ajuda a reduzir a frustração, o medo e a lidar melhor com os perrengues. Comemore vitórias (mesmo as pequenas): Enfrentou uma situação que dava medo? Se recompense com algo que goste: um episódio de série, uma comida especial, uma pausa merecida. Só evite exagerar --você não quer criar medo da fatura do cartão.

*Com informações de reportagem publicada em 16/01/2024