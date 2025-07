Novo motor permitirá que moinho do Moulin Rouge volte a girar após 14 meses desativado

Quatorze meses após a queda acidental de suas pás, o moinho do Moulin Rouge voltará a girar na noite de quinta-feira (10), retomando uma tradição de mais de 135 anos que se tornou um dos símbolos turísticos de Paris. As pás e parte do letreiro luminoso da fachada do cabaré parisiense mais famoso do mundo caíram em abril de 2024, foram recolocadas em julho, antes dos jogos olímpicos de Paris, mas estavam inativas por falta de motor.

Às 22h45 (hora de Paris), as pás do moinho, com mais de 12 metros de diâmetro, ganharão vida no céu da capital francesa graças à ativação de um motor novinho em folha, feito sob medida para o icônico cabaré parisiense.

Para a ocasião, a trupe do Moulin Rouge se apresentará em frente ao estabelecimento, em uma profusão de penas vermelhas esvoaçantes simbolizando o retorno das pás.

Em 25 de abril de 2024, o cabaré imortalizado pelo pintor Toulouse-Lautrec amanheceu sem as pás, que caíram durante a noite sem causar feridos, devido a uma falha no eixo central, gerando espanto entre os moradores do bairro.

Na queda, as pás também derrubaram as três primeiras letras do nome do local, fixadas na fachada do prédio no 18º distrito de Paris, aos pés da colina de Montmartre, ao norte da cidade.

"O Moulin Rouge ficou muito comovido com todas as mensagens de apoio e carinho recebidas do mundo inteiro após o ocorrido naquela noite", declarou a direção do cabaré, conhecido mundialmente e eternizado, entre outros, pelo filme de Baz Luhrmann em 2001, com Nicole Kidman.

Desde o acidente, o local permaneceu aberto e é especialmente famoso pelo French Cancan, a dança tradicional vibrante das operetas de Offenbach do início do século 19.

Quatro pás vermelhas e douradas

Em 5 de julho de 2024, uma semana antes da passagem da tocha olímpica, o Moulin Rouge inaugurou quatro novas pás, feitas de uma mistura de alumínio e aço, mas o novo motor necessário para fazê-las girar ainda não estava pronto.

"O Moulin sem suas 'asas' era triste... Fizemos tudo para colocá-las de volta. A ideia era estar prontas para os Jogos Olímpicos", explicou à AFP o diretor-geral Jean-Victor Clérico, que comanda o estabelecimento que atrai 600 mil visitantes por ano. Agora, elas vão girar todos os dias das 16h às 2h da manhã.

Iluminadas por centenas de lâmpadas vermelhas e douradas ? agora LEDs de baixo consumo ?, as asas do Moulin Rouge giraram pela primeira vez em 6 de outubro de 1889, na inauguração do cabaré.

Com seus 90 artistas de 18 nacionalidades, o cabaré apresenta dois espetáculos por noite, 365 dias por ano, em um turbilhão de penas, strass e lantejoulas, reunindo ao todo 1.700 espectadores, metade deles estrangeiros.

No palco, a trupe ? incluindo as emblemáticas "Doriss Girls", nomeadas em homenagem à coreógrafa Doris Haug ? apresenta o show "Féerie", um tributo ao circo e à Cidade Luz, de 1900 até os dias atuais, antes do icônico French Cancan.

Pertencente à mesma família há quatro gerações, o Moulin Rouge criou no ano passado, dentro de suas instalações, uma "cidade dos ofícios artísticos", reunindo os últimos ateliês franceses de plumaria e bordado, reconhecidos como empresas do Patrimônio Vivo.

(Com AFP)