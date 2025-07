Motta e Alcolumbre dizem que tarifas dos EUA devem ser respondidas com diálogo

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmaram nesta quinta-feira que a imposição de tarifas de 50% sobre importações brasileiras aos Estados Unidos deve ser respondida com "diálogo nos campos diplomático e comercial" e que o Congresso Nacional acompanhará os desdobramentos de perto.

"Com muita responsabilidade, este Parlamento aprovou a Lei de Reciprocidade Econômica. Um mecanismo que dá condições ao nosso país, ao nosso povo, de proteger a nossa soberania", disseram em nota conjunta. "Estaremos prontos para agir com equilíbrio e firmeza em defesa de nossa economia, do nosso setor produtivo e da proteção dos empregos dos brasileiros."

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na quarta-feira as tarifas e vinculou a decisão ao tratamento recebido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sendo julgado sob acusação de planejar um golpe de Estado.

Nesta quinta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em entrevista à TV Record que seu governo primeiro irá buscar negociar com os EUA, mas alertou que adotará a reciprocidade caso essas conversas não deem frutos.

(Por Victor Borges)