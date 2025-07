Mineração e saúde impulsionam ações europeias, com negociações comerciais entre EUA e UE em foco

Por Sanchayaita Roy e Sukriti Gupta e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias fecharam em alta nesta quinta-feira com impulso dos setores de mineração e de saúde, enquanto os investidores permaneciam atentos a sinais de progresso em um possível acordo comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,5%, atingindo seu maior valor desde 11 de junho.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a UE está trabalhando "sem parar" para chegar a um acordo comercial para uma tarifa baixa com os EUA.

O chefe de comércio da UE, Maros Sefcovic, disse na quarta-feira que houve um bom progresso e que um acordo pode ser possível dentro de alguns dias.

Os negociadores também estão discutindo possíveis medidas para proteger a indústria automobilística da UE, de acordo com autoridades e fontes do setor.

As ações do setor automobilístico europeu subiram 2%, com os papéis da alemã BMW subindo 4,2% depois que a montadora realizou uma chamada de lucros bem recebida antes do fechamento.

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na quarta-feira uma nova tarifa de 50% sobre as importações de cobre e uma taxa de 50% sobre os produtos do Brasil, ambas em vigor a partir de 1º de agosto.

Ações europeias de mineração saltaram 3,2%, para uma máxima de mais de três meses, com as ações listadas em Londres da Glencore e da Rio Tinto avançando cerca de 4% cada.

O setor de saúde avançou 1,8%, com a fabricante dinamarquesa de medicamentos Novo Nordisk subindo 2,8%.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 1,23%, a 8.975,66 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,38%, a 24.456,81 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,30%, a 7.902,25 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,72%, a 40.528,17 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,79%, a 14.141,60 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,56%, a 7.747,77 pontos.