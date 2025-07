Manifestantes exigem retorno à Venezuela de crianças separadas dos pais por deportação dos EUA

Centenas de pessoas protestaram nesta quinta-feira (10) em Caracas para exigir o retorno à Venezuela de pelo menos 30 crianças que foram separadas de seus pais durante o processo de deportação dos Estados Unidos.

A manifestação se concentrou em frente à sede das Nações Unidas na Venezuela, onde havia um palco com uma imagem gigante exibindo os rostos das 30 crianças. "Filhos, são nossos, os queremos de volta", dizia a faixa.

Mariale Castellano, deportada para a Venezuela em 28 de maio, clamou pelo retorno da filha, Marelbis Valentina Castellano, de nove anos, que está sob os cuidados de uma família substituta nos Estados Unidos.

"Fiquei entre quatro e cinco meses aguardando a deportação com ela, mas não consegui", relatou a jovem mãe, de 26 anos.

Os manifestantes exibiam balões brancos e cartazes com a frase "SOS, USA, libertem nossos filhos".

Uma delegação entregou uma carta a representantes da ONU na Venezuela pedindo "ação urgente em favor do retorno" das crianças separadas de seus pais "de maneira cruel", segundo o documento lido por Angy Zambrano, avó de uma das crianças.

"Hoje fomos à ONU. Ainda há tempo para que a ONU faça algo digno [...] com essas crianças, a ONU pode se redimir, pode emitir uma resolução", afirmou Nahum Fernández, chefe do governo do Distrito Capital.

No último dia 30 de junho, o governo venezuelano denunciou o "sequestro" de 18 crianças com idades entre 1 e 12 anos. Desde então, os relatos de separações familiares aumentaram.

Além do retorno das crianças, a Venezuela também exige a repatriação de 252 migrantes expulsos em 15 de março para El Salvador pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que se baseou na Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798.

"Trump, pedimos de coração: devolva nossos filhos, eles são venezuelanos", declarou María Venegas, familiar de um dos venezuelanos deportados para o Centro de Confinamento do Terrorismo (Cecot), em El Salvador.

Segundo dados oficiais, entre fevereiro e a primeira semana de julho, cerca de 7 mil migrantes foram repatriados dos Estados Unidos para a Venezuela em 41 voos, incluindo aproximadamente mil crianças.

