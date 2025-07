Lula será aplaudido aqui se usar reciprocidade contra Trump, diz professor

O presidente Lula (PT) terá grande apoio se reagir ao tarifaço imposto por Donald Trump e aplicar uma sobretaxa de 50% aos produtos importados dos Estados Unidos, avaliou Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), em entrevista à edição de hoje do UOL News.

Ontem, após uma reunião de emergência, Lula repetiu o discurso de soberania e disse "não aceitar tutela". O presidente ainda defendeu a liberdade de expressão e afirmou que vai usar a lei de reciprocidade contra os EUA.

Se Lula colocar os 50% [de reciprocidade], será aplaudido aqui. Ele não será rejeitado. O México fez isso, e o país é mais dependente em relação aos EUA do que nós. Eles não recuaram e foram para cima.

De algum modo, a negociação tem que mostrar para o outro lado o dano que nós também podemos causar. 'Ah, somos muito pequenos e não temos nada a ver com isso'. Temos, sim. Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM

Trevisan também citou o exemplo do Canadá de como a reação ao tarifaço imposto por Trump significou uma guinada positiva a quem defendeu os interesses do país.

O Canadá, assim que recebeu uma carta semelhante a essa com uma ação contra a indústria petrolífera e de gás, foi para cima em vez de recuar. Lembram-se do resultado? Mark Carney [primeiro-ministro do Canadá], que tinha 20% dos votos contra mais de 40% da direita canadense, virou.

Atitudes nacionalistas, ao contrário do que imaginamos, têm apelo popular muito forte. As pessoas conseguem perceber direitinho quando temos nossos calos pisados injustamente. É esse o erro.

Custará muito caro a todo mundo que colocou boné vermelho na cabeça do Maga [Make America Great Again, mote de Trump]. De alguma forma, não é só o emprego que a pessoa perdeu; é a noção de Brasil, de vir se meter no seu quintal e dar ordens em sua casa. Isso todo mundo entende e ninguém gosta disso. Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM

Randolfe defende taxação dos EUA em 50% após tarifa de Trump: 'Está na lei'

O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) defendeu a aplicação da lei da reciprocidade aos Estados Unidos após o tarifaço imposto por Donald Trump ao Brasil. O líder do governo no Congresso criticou a postura do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), que atacou o Planalto.

Não resta outra alternativa ao presidente. Há uma lei diante de ataques a nossa nação, aprovada soberanamente pelo Congresso Nacional, que é a da reciprocidade. São os poderes unidos da República que afirmam e dão ao presidente da República um instrumento para reagir. É obrigação dele reagir.

Veremos qual é a forma de reação mais adequada. Tem [que haver reciprocidade], independente do presidente da República, porque está na lei.

Se fosse uma questão comercial, já estaria resolvido. Deve ser considerada uma questão política. O primeiro parágrafo da declaração de Trump ataca os poderes constituídos do Brasil. É um ataque político às instituições e à soberania brasileira. Há um presidente que representa a sua nação na esfera global. Cabe a ele, diante de um ataque, repeli-lo. Randolfe Rodrigues (PT-AP), senador e líder do governo no Congresso

Assista ao comentário na íntegra:

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: