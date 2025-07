Não adianta esconder boné do Trump, diz Lula sobre Tarcísio após tarifaço

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e alfinetou sua eventual candidatura à Presidência em 2026.

O que aconteceu

Após o tarifaço anunciado pelo governo dos Estados Unidos, Lula lembrou o apoio do governador ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Tarcísio é considerado o principal nome da direita para disputar as eleições presidenciais no próximo ano. As declarações foram dadas à Record.

Os loucos que governaram este país não voltam mais. O senhor Tarcísio não vai tentar esconder o chapeuzinho do Trump, não, pode mostrar para a gente saber quem você é. Está cheio de lobo em pele de carneiro. Se for necessário ser candidato para evitar isso, estarei candidato. Luiz Inácio Lula da Silva

Resposta ao tarifaço de Trump

Soluções ainda estão sendo debatidas pelo governo brasileiro. Ontem, logo após o envio da carta aberta ao governo brasileiro, em que promete retaliar o país com tarifas de 50%, o presidente reuniu a cúpula ministerial e deu uma resposta política a administração norte-americana.

Na entrevista, Lula voltou a afirmar que irá tomar medidas com base na Lei da Reciprocidade. O presidente já havia indicado ontem que recorreria à medida. O UOL apurou, no entanto, que isso só deverá ocorrer a partir de 1º de agosto, se as promessas de fato forem cumpridas.

As possibilidades estão sendo discutidas. "A gente pode recorrer à OMC [Organização Mundial do Comércio], a gente pode mandar investigação com outros países, cobrando dos Estados Unidos coerência, mas o que mais vai valer é o seguinte: nós temos a Lei da Reciprocidade, que foi aprovada no Congresso Nacional", afirmou Lula.

Ir à OMC seria uma medida mais política que prática. Lideranças do governo admitem que a organização não tem influência real sobre as decisões dos países, ainda mais sobre uma grande potência como os Estados Unidos. A ação, no entanto, também só seria tomada depois de 1º de agosto.

"Se o presidente Trump conhecesse um pouquinho o Brasil, teria mais respeito", disse Lula. Ele acusou ainda o norte-americano de desconhecer a realidade comercial entre os dois países, "com mais de 200 anos de história".

O brasileiro tem focado no discurso da soberania. Na nota oficial, disse que o Brasil "é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém".

Lula criticou, inclusive, a forma como o anúncio foi feito. "Achei que o material do presidente Trump era um material apócrifo, porque não é costume você mandar correspondência para outro presidente através do site.

Há expectativa de pronunciamento. Auxiliares de Lula dizem que o presidente avalia a possibilidade de convocar cadeia nacional de rádio e TV para reforçar a mensagem nacional contra o norte-americano. Ainda não há, no entanto, a confirmação de que a gravação acontecerá hoje.