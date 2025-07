Lula critica tarifas unilaterais em artigos publicados na mídia internacional

Após a decisão de Donald Trump de sobretaxar produtos brasileiros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou artigos nos jornais The Guardian (Reino Unido) e Der Spiegel (Alemanha) com críticas ao protecionismo e à desintegração das instituições internacionais.

O que aconteceu

Lula defende um "novo multilateralismo" e critica a ordem internacional atual, que considera desigual, ineficaz e baseada no "direito do mais forte". Os textos foram publicados hoje, em meio à crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos provocada pela decisão de Donald Trump de aplicar uma sobretaxa de 50% sobre importações brasileiras.

Sem mencionar diretamente os EUA e Trump, Lula condena o uso de tarifas amplas. Segundo ele, essas taxas "desorganizam cadeias de valor" e empurram a economia global para "uma espiral de preços altos e estagnação".

O presidente condena os efeitos do protecionismo adotado por grandes potências. Segundo Lula, tarifas unilaterais "ameaçam o sistema multilateral de comércio", "afundam a economia global" e tornam insustentável a busca por desenvolvimento.

Nos dois textos, Lula denuncia o esvaziamento de instituições multilaterais e a perda de credibilidade da ONU, da OMC. Ele afirma que os países ricos não cumpriram as promessas feitas em conferências como a COP15 e denuncia que a ajuda climática prometida em Copenhague em 2009 nunca foi entregue.

Lula aponta que, enquanto os 1% mais ricos acumularam US$ 33,9 trilhões nos últimos 10 anos, mais de 700 milhões de pessoas ainda vivem sem acesso à água, energia e alimentos. Ele também faz uma crítica direta às políticas de austeridade, que, segundo ele, minaram a capacidade dos Estados de proteger os mais pobres e alimentaram o crescimento de movimentos extremistas.

O presidente lembra que o Brasil ocupa posições de liderança global em 2025, com a presidência do G20, do Brics e da COP30. Segundo Lula, a atuação do país nesses fóruns é uma tentativa de "reconstruir o multilateralismo com bases mais justas e inclusivas". Ele defende a diplomacia como única saída para conter a desigualdade, a crise climática e os conflitos armados.