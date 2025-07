Lula convoca ministros ao Alvorada para discutir reação a tarifas de Trump

BRASÍLIA (Reuters) -O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou para a manhã desta quinta-feira uma reunião no Palácio da Alvorada para discutir a resposta do Brasil ao anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de taxar as importações brasileiras em 50%, alegando medidas judiciais que ele considera injustas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e big techs.

O governo do Brasil também decidiu criar, segundo a Casa Civil, um grupo de estudos para definir qual será a reação a ser adotada ante a imposição das tarifas, que devem entrar em vigor a partir de 1º de agosto.

De acordo com reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, uma das medidas em estudo dentro do governo para responder ao anúncio de Trump é o fim das patentes de medicamentos norte-americanos, assim como outras ações na área de propriedade intelectual.

A CNN Brasil também citou a possibilidade de medidas na área de propriedade intelectual, assim como a taxação de remessas de dividendos por multinacionais norte-americanas instaladas no Brasil. A emissora disse ainda que o governo também avalia recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC).

Na quarta, em nota oficial após o anúncio de Trump, Lula disse que o Brasil responderia à imposição de tarifas comerciais usando a Lei de Reciprocidade, recentemente aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente.

(Reportagem de Ricardo BritoEdição de Eduardo Simões e Pedro Fonseca)