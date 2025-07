Lula diz que criará comitê de emergência com empresários para rebater Trump

O presidente Lula (PT) afirmou que vai criar comitê de emergência com empresários para contrapor o anúncio de taxação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O que aconteceu

"Vamos criar um comitê, e os empresários vão participar. A gente vai acompanhar dia a dia para repensar a política comercial com os Estados Unidos", afirmou o presidente, em entrevista ao Jornal da Record. A entrevista foi gravada no Palácio da Alvorada no início desta tarde e a íntegra será transmitida hoje à noite.

Soluções ainda estão sendo debatidas pelo governo brasileiro. Ontem, logo após o envio da carta aberta ao governo brasileiro, em que promete retaliar o país com tarifas de 50%, o presidente reuniu a cúpula ministerial e deu uma resposta política a administração norte-americana.

Na entrevista, Lula voltou a afirmar que irá tomar medidas com base na Lei da Reciprocidade. O presidente já havia indicado ontem que recorreria à medida. O UOL apurou, no entanto, que isso só deverá ocorrer a partir de 1º de agosto, se as promessas de fato forem cumpridas.

As possibilidades estão sendo discutidas. "A gente pode recorrer à OMC [Organização Mundial do Comércio], a gente pode mandar investigação com outros países, cobrando dos Estados Unidos coerência, mas o que mais vai valer é o seguinte: nós temos a Lei da Reciprocidade, que foi aprovada no Congresso Nacional", afirmou Lula.

Ir à OMC seria uma medida mais política que prática. Lideranças do governo admitem que a organização não tem influência real sobre as decisões dos países, ainda mais sobre uma grande potência como os Estados Unidos. A ação, no entanto, também só seria tomada depois de 1º de agosto.

"Se o presidente Trump conhecesse um pouquinho o Brasil, teria mais respeito", disse Lula. Ele acusou ainda o norte-americano de desconhecer a realidade comercial entre os dois países, "com mais de 200 anos de história".

O brasileiro tem focado no discurso da soberania. Na nota oficial, disse que o Brasil "é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém".

Lula criticou, inclusive, a forma como o anúncio foi feito. "Achei que o material do presidente Trump era um material apócrifo, porque não é costume você mandar correspondência para outro presidente através do site.

Há expectativa de pronunciamento. Auxiliares de Lula dizem que o presidente avalia a possibilidade de convocar cadeia nacional de rádio e TV para reforçar a mensagem nacional contra o norte-americano. Ainda não há, no entanto, a confirmação de que a gravação acontecerá hoje.

Haddad critica medida

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que não existe "racionalidade econômica" na decisão tomada por Trump. Ele atribui o cenário a uma "decisão política" estimulada pela família Bolsonaro e diz esperar pela reversão do "tarifaço".

Não faz o menor sentido para as tradições diplomáticas brasileiras um país que tem 200 anos de relação econômica com o Brasil ter esse tipo de atitude. É explicável.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, em entrevista coletiva concedida a mídias independentes

Ministro recordou ter debatido o tema nos EUA. Haddad afirmou que discutiu a tarifa de 10% com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent. "Ele próprio reconheceu que com 10% havia espaço para negociar", contou Haddad.

Setor empresarial manifestou preocupação

Indústria divulgou nota após anúncio de Trump. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) afirmou que "não há fato econômico que justifique" a tarifa extra de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre a importação de produtos brasileiros.

Decisão dos EUA pode afetar comércio. Representado pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham), o setor do comércio prevê demissões e pediu que os governos brasileiro e americano retomem "com urgência" as negociações.