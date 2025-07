Lipedema tem tratamento: como cuidar e melhorar sua qualidade de vida

O lipedema é uma condição crônica que afeta de 9% a 10% das mulheres adultas no Brasil —o que representa cerca de 5 milhões de pessoas.

Conhecida como síndrome da gordura dolorosa, a doença se caracteriza por um acúmulo desproporcional de gordura, principalmente nas pernas, causando dor, inchaço, sensibilidade ao toque, hematomas espontâneos e, nos casos mais graves, até dificuldade de locomoção.

Apesar de ser frequentemente confundido com obesidade ou celulite, o lipedema tem características distintas. A gordura acumulada é resistente a dietas e exercícios, e o desconforto físico é acompanhado por impactos emocionais, como frustração, baixa autoestima e, em muitos casos, quadros de ansiedade ou depressão.

Seu desenvolvimento está fortemente ligado a fatores hormonais e genéticos. Por isso, é comum surgir em momentos como puberdade, gravidez, menopausa ou após o uso de anticoncepcionais.

No entanto, ainda há muito a ser descoberto sobre as causas exatas da doença, e o diagnóstico precoce continua sendo um desafio, já que não há exames específicos e o reconhecimento depende de avaliação clínica por especialistas.

Exercícios físicos são indicados para tratar a condição Imagem: FatCamera/Getty Images

Estratégias e cuidados integrados

Embora o lipedema não tenha cura, o tratamento adequado pode proporcionar alívio significativo dos sintomas, melhorar a qualidade de vida e prevenir a progressão da doença. O acompanhamento costuma envolver uma equipe multidisciplinar composta por cirurgiões, endocrinologistas, nutricionistas, fisioterapeutas e psicólogos.

Entre as estratégias mais indicadas estão a prática de exercícios físicos. Se a pessoa tem dor, a tendência é indicar atividade sem impacto. Depois, é possível progredir. A fisioterapia também desempenha papel essencial, com técnicas como drenagem linfática manual, uso de meias de compressão, botas pneumáticas e terapias com ondas de choque, que ajudam a melhorar a circulação linfática e a combater as fibroses formadas pela gordura.

Nos casos mais avançados, a cirurgia pode ser necessária. Segundo o Consenso Americano de Tratamento de Lipedema, de 2021, a lipoaspiração específica é, até o momento, o único método capaz de remover as células de gordura doente e proporcionar melhora funcional e estética expressiva.

Alimentação e impacto emocional

A alimentação é uma das grandes aliadas no controle do lipedema. Mais do que cortar calorias, é importante seguir uma dieta anti-inflamatória e com baixo índice glicêmico, como a mediterrânea, rica em azeite de oliva, vegetais, grãos integrais, frutas, peixes e castanhas. Esse tipo de dieta ajuda a combater a resistência à insulina, diminuir a inflamação e reduzir a retenção de líquidos.

O uso de suplementos como colágeno, vitaminas A e C, além de probióticos, também pode fortalecer os tecidos e melhorar o funcionamento intestinal, desde que sob orientação médica.

E para completar, vale reduzir o consumo de alimentos industrializados e evitar bebidas alcoólicas.

Por fim, cuidar da saúde mental é fundamental. Muitas pacientes enfrentam o estigma social, frustração por não obter resultados com dietas e sofrimento com as alterações físicas causadas pela doença. Portanto, o suporte psicológico deve caminhar junto com os demais tratamentos.

*Com informações de reportagem publicada em 11/10/2023