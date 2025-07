Kremlin afirma que processo de paz na Ucrânia não está paralisado

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta quinta-feira que a Rússia não acredita que as negociações de paz na Ucrânia tenham sido interrompidas, apesar dos comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e a retomada do envio por Washington de algumas armas para a Ucrânia.

Trump disse na terça-feira que não estava satisfeito com Putin e acusou o chefe do Kremlin de lançar "um monte de besteiras". Os Estados Unidos estão entregando projéteis de artilharia e mísseis móveis de artilharia de foguetes para a Ucrânia, disseram duas autoridades norte-americanas à Reuters.

Perguntado pela Reuters se o processo de paz na Ucrânia está paralisado devido aos comentários de Trump e à retomada das entregas de armas dos EUA, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos repórteres: "Não, acho que não. Você não pode dizer isso".

Segundo Peskov, a Rússia está aguardando um sinal de Kiev sobre se participaria ou não de uma terceira rodada de negociações, que teve início em maio em Istambul.

"Dissemos repetidamente que seria preferível alcançarmos nossos objetivos por meios políticos e diplomáticos pacíficos, mas enquanto isso não acontecer, uma operação militar especial continua, e a realidade no terreno está mudando a cada dia", disse Peskov.

Putin ordenou a entrada de dezenas de milhares de tropas na Ucrânia em fevereiro de 2022, após oito anos de combates no leste da Ucrânia entre separatistas apoiados pela Rússia e tropas ucranianas. Os Estados Unidos dizem que mais de 1,2 milhão de pessoas foram mortas e feridas na guerra desde 2022.

Trump, que diz querer ser lembrado como um pacificador, pediu repetidamente o fim do "banho de sangue" da Ucrânia, que seu governo classificou como uma guerra por procuração entre os Estados Unidos e a Rússia.

Putin, cujas forças controlam um quinto da Ucrânia e estão avançando, manteve-se firme em suas condições para encerrar a guerra, apesar da pressão pública e privada de Trump e dos repetidos avisos das potências europeias.

Em junho de 2024, Putin disse que a Ucrânia deve abandonar oficialmente suas ambições de ingressar na aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e retirar suas tropas de todo o território das quatro regiões ucranianas reivindicadas pela Rússia.

