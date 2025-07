JBS investe R$ 35 milhões em rastreabilidade e regularização de produtores no PA

A JBS afirma já ter destinado cerca de R$ 35 milhões a iniciativas de rastreamento de gado e apoio a pequenos produtores no Pará, com foco na implementação de um programa pioneiro de rastreabilidade bovina em escala estadual. A meta é rastrear todo o rebanho de bovinos e búfalos do Estado até o fim de 2026.O balanço das ações foi apresentado durante a Expedição ao Mercado Sustentável de Carne e Couro do Pará, promovida pela The Nature Conservancy Brasil. Segundo a companhia, US$ 5 milhões foram aplicados no Programa Acelerador de Rastreabilidade, incluindo a doação de 2 milhões de tags (brincos eletrônicos) e 175 leitores para a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará).O foco inicial está no sudeste do Estado, entre Marabá e Santana do Araguaia, com expansão prevista para outras regiões, como o sudoeste (Altamira, Anapu e Pacajá), Baixo Amazonas (Belterra e Santarém) e o arquipélago do Marajó. A companhia também estuda replicar o modelo em outros Estados.Além do rastreamento, a JBS direcionou US$ 2 milhões aos Escritórios Verdes, iniciativa lançada em 2021 para apoiar a regularização ambiental de propriedades rurais. A atuação envolve o suporte a pequenos produtores em processos como a adesão ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) e ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), além da requalificação de imóveis embargados.No Pará, os Escritórios Verdes funcionam em quatro municípios: Santana do Araguaia, Redenção, Tucumã e Marabá, com integração à Plataforma de Territórios Sustentáveis, coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). Em 2024, a estrutura foi ampliada para oferecer também assistência técnica e gerencial aos produtores.Desde o início do programa, 18.042 fazendas foram regularizadas em todo o País e 7.005 hectares estão em processo de restauração florestal, de acordo com nota da JBS.